Accoltella la fidanzata: 27enne in pericolo di vita - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una lite per futili motivi. E una ragazza di 27 anni accoltellata dal convivente, un 22enne arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e condotto nel carcere di Velletri. Il dramma si è consumato nella notte in una villetta di via dell’Olmo, a Lanuvio.

Le urla provenienti dall’abitazione hanno catturato l’attenzione dei familiari, che hanno subito contattato le forze dell’ordine: la giovane è stata raggiunta da più fendenti, il compagno l’ha colpita con un coltello da cucina che è stato recuperato dal personale dell’Arma.

La 27enne è stata trasportata all’ospedale di Ariccia, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Dopodiché è stata trasferita al nosocomio di Anzio, in prognosi riservata: è in pericolo di vita.