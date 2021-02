Accoltella il marito: arrestata per tentato omicidio - Terzo Binario News

Al culmine di una lite ha accoltellato il marito, perforandogli un polmone. Una donna di 47 anni, italiana, è stata arrestata per tentato omicidio. L’episodio è accaduto alle 9,39 di martedì 9 febbraio all’altezza di vicolo di Passo Lombardo, nella zona di Vermicino.

L’uomo – 49 anni, anch’egli italiano – è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata: ferito al petto, dovrà essere operato. Secondo quanto appreso, non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti dei commissariati Romanina e Tuscolano, oltre al pg di Romanina.

La donna è in attesa di essere associata in carcere.

