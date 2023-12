Accessibilità e innovazione: online il nuovo sito istituzionale del Comune di Cerveteri • Terzo Binario News

Il nuovo sito è stato realizzato grazie ai fondi Pnrr ottenuti dall’Amministrazione comunale di Cerveteri

Moderno, progettato per offrire un’esperienza facile e accessibile a tutti i cittadini, con una grafica innovativa, ricco di informazioni sui servizi della pubblica amministrazione, dell’attività del Sindaco e della Giunta, sugli appuntamenti per la cittadinanza, sulle attrattive culturali e naturalistiche della città. Nasce il nuovo sito internet istituzionale del Comune di Cerveteri, realizzato con i fondi del Pnrr per la digitalizzazione e progettato in house dall’Ente insieme a Capitale Lavoro Spa, società di Città Metropolitana di Roma Capitale specializzata nel miglioramento della qualità dei servizi, nelle persone di Maurizio Apicella, Dirigente Area Innovazione e Inclusione Socio-Economica, Diego Tundo, Responsabile ICT e Gabriele Verdini, Web Designer. Il dominio del sito rimane sempre lo stesso: www.comune.cerveteri.rm.it

“Il nuovo sito internet del Comune di Cerveteri lo abbiamo voluto come un grande palazzo di vetro virtuale, all’interno del quale ogni cittadino possa reperire, consultare e scaricare con estrema semplicità tutto ciò di cui necessita – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – per tale motivo, in questi mesi, con un gruppo di lavoro costituito dai nostri dipendenti comunali è stato svolto un meticoloso lavoro di progettazione per dare vita alla struttura del sito, che crediamo i cittadini potranno trovare davvero di facile utilizzo. Il design moderno, con una struttura completamente nuova, ci consegnano dunque un sito che và incontro ai principi di trasparenza e accessibilità della pubblica amministrazione sui quali la nostra squadra di Governo, grazie anche al continuo e prezioso lavoro del Segretario Generale la Dottoressa Daniela Ventriglia, da sempre lavora”.

“Attualmente il sito rappresenta una versione beta di quello che poi sarà il prodotto definitivo – spiega il Sindaco – alcune sezioni e funzionalità, davvero tantissime rispetto al passato, sono in fase di ultimazione e miglioramento. Potrebbero pertanto verificarsi alcune difficoltà nella ricerca o nella fruizione di alcuni servizi. Queste, potranno essere segnalate scrivendo a ufficio.sindaco@comune.cerveteri.rm.it oppure a urp@comune.cerveteri.rm.it”

“Con l’occasione – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – oltre che al Segretario Generale, ci tengo a ringraziare il Responsabile del Servizio Informatico Davide Benfatti, i funzionari Antonella Sigillò, Paolo Renzi e Luca Paolangeli, che hanno lavorato sin dal primo giorno alla realizzazione del nuovo sito, e tutti i dipendenti che hanno dato il proprio contributo in questi mesi”.