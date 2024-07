Abbandonato davanti al campo rom: trovato con del vetro conficcato in gola • Terzo Binario News

L’uomo trovato davanti alla baraccopoli di Castel Romano

Giallo a Roma. Un uomo è stato abbandonato davanti al campo rom di Castel Romano. La vittima perdeva sangue e aveva un frammento di vetro conficcato in gola. Immediato il trasporto all’ospedale Sant’Eugenio per un intervento chirurgico per asportare il pezzo di vetro, presumibilmente di una bottiglie. Da capire se possa essere il “risultato” di una aggressione. Ci sono delle indagini in corso. A trovare l’uomo gli agenti della Polizia locale impegnati nel piantonamento esterno della baraccopoli.

Sull’ episodio é intervenuto il commento del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori Polizia locale), che per voce del segretario Romano Marco Milani, osserv: “Ancora una volta uomini e donne della Polizia Locale di Roma Capitale si trovano ad intervenire in episodi di efferati crimini in contesti di Sicurezza Urbana, come i piantonamenti notturni presso i campi rom, che rappresentano vere e proprie attività di Polizia. Ancora una volta, però, torniamo a denunciare come responsabilità, rischi e servizi, vengano richiesti al personale praticamente a costo zero, non vedendoci riconosciuto lo status di Forza di Polizia sebbene ad ordinamento locale. Torniamo a chiedere al governo una legge di riforma che uniformi garanzie, tutele, formazione ed equipaggiamento del personale agli appartenenti alle forze dell’ordine ed all’amministrazione di Roma Capitale, un riconoscimento contrattuale effettivo che, nel riconoscerne rischi e peculiarità, differenzi il trattamento dei nostri operatori dal resto dei dipendenti comunali”.