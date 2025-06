A Tolfa weekend tra tradizione, arte, storia e buon cibo con "Rocca in cantina" • Terzo Binario News

Due giornate ricche di appuntamenti in uno dei più suggestivi angoli del paese. Novità 2025: sabato il tour del centro storico dedicato a Giovanni Padroni

Ritorna la Tradizione a Tolfa, con l’atteso evento annuale di

ROCCA IN CANTINA 2025, che quest’anno aprirà le sue porte venerdì 27 e sabato

28 Giugno. Il Rione Rocca ancora una volta promotore culturale e turistico, con il

patrocinio del Comune di Tolfa, Pro Loco, Università Agraria e Tolfa Città Slow.

Sarà un’occasione perfetta per gli Enoturisti per degustare il buon vino della

Maremma Laziale accompagnato dai sapori genuini di piatti tradizionali della cucina

Tolfetana, ROCCA IN CANTINA, si ispira alla filosofia slow, nel far rivivere al turista

i ritmi lenti, il buon vivere di una volta, in una scenografia di paesaggio rurale con

bellezze storiche che solo l’antico Rione Rocca sà regalare.

Rocca in Cantina è un appuntamento assolutamente da non perdere. Solo nel

weekend del 27 e 28 giugno, ci sarà l’apertura straordinaria de “ LE

FRASCHETTE”, antiche cantine rionali sotto le mura, precisamente in via Costa Alta

(adiacente a Piazza Giacomo Matteotti), nel cuore del centro storico di Tolfa. Il Rione

Rocca, capitanato dal Presidente Veronica Vannicola, ha messo in campo tantissimi

progetti di collaborazione con tante realtà locali, raccontando Tolfa totalmente

inedita.

Novità 2025: dopo il grande successo dello scorso anno, il Percorso di Rocca in

Cantina partirà da via Costa Alta (adiacente a Piazza Giacomo Matteotti, passando

per Piazza Bartoli e terminando al Palazzaccio.

A Rocca in Cantina infatti, il 27 giugno si apriranno le porte dell’antico Palazzo

Comunale meglio conosciuto con il nome di “Palazzaccio” che è uno dei palazzi

storici più importanti di Tolfa. Il Palazzo con il PNRR – misura B di Borghi – ha subito

un processo di completamento del sistema impiantistico e di abbattimento delle

barriere architettoniche che lo rendono ora fruibile in maniera completa. È

posizionato all’ingresso del centro storico e con il suo chiostro del XVI secolo,

rappresenta una delle costruzioni ad ora meglio mantenute a testimonianza della

ricchezza che investì Tolfa negli anni dell’allume. La collaborazione tra il Rione

Rocca, il Comune di Tolfa e la Pittrice Lucia Gari permetterà il 27 giugno 2025 alle

ore 17.30 di rendere accessibile ai visitatori tale risultato architettonico raggiunto. Si

potrà assistere gratuitamente all’inaugurazione della “MOSTRA PERSONALE DI

PITTURA di Lucia Gari” (aperta fino a domenica 29 giugno). Lucia in questi anni

ha fondato l’Associazione “La Bottega dell’Arte” per insegnare disegno, pittura ad

olio, acquerello etc, tenendo corsi sia estivi che invernali e per ogni fascia di età sia

a Tolfa che ad Allumiere.

Il pomeriggio del 27 giugno, proseguirà alle ore 17.30 circa con un’altra

collaborazione tra il Rione Rocca e la scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Tolfa. Si

potrà assistere a Piazza Bartoli, post inaugurazione sopra indicata, alle

performance di Chitarra, Canto, Percussioni, Clarinetto, Pianoforte ed i mitici

AARF. Quest’ultimi nascono da un progetto musicale della scuola che attraverso i

loro maestri, la giovanissima band composta da due chitarre, batteria, basso e voce

si è approcciata alla musica rock/pop.

Si proseguirà alle ore 20 con l’apertura de “LE FRASCHETTE”, apertura

straordinaria delle antiche cantine rionali sotto le mura, dove si potranno degustare i

piatti tipici tolfetani accompagnati dall’ottimo vino della maremma laziale.

Il tutto accompagnato alle 21.30 con lo Spettacolo Musicale GRATUITO: il il Duo IL

PRIMO MODO – dal genere rivisitato soul al pop rock. Due giovanissimi tolfetani,

Agnese & Valerio che faranno rivivere dalla musica degli anni 70 ai brani più attuali.

Un’atmosfera intima grazie all’accompagnamento della chitarra acustica. Un

repertorio di brani reinterpretati con uno stile semplice ed aperto alla

sperimentazione.

Sabato 28 giugno alle ore 17.30 invece, sarà la volta di un progetto realizzato in

collaborazione tra il Rione Rocca e l’archeologo Dott. Giordano Iacomelli, Direttore

del Museo Civico di Tolfa. Fortemente voluto che il consueto TOUR CENTRO

STORICO ormai appuntamento super atteso, ottenesse l’autorizzazione per essere

ufficialmente chiamato TOUR “Giovanni Padroni”, dedicato allo Storico di Tolfa che

fortemente ha creduto nelle potenzialità del Rione nel diventare promotore culturale

delle bellezze architettoniche e paesaggistiche del paese. La Rocca ha voluto dare

un segno di gratitudine dopo la morte del caro Giovanni, per tutti gli insegnamenti del

suo sapere ed umani dati, perché il suo amore per Tolfa continui ancora a vivere.

Padroni è stato uno dei più importanti sostenitori della relationship Norvegia – Tolfa

in questi 30 anni di Amicizia (1995 – 2025) e proprio il 28 tanti norvegesi saranno

presenti al tour in omaggio ad un Grande Uomo che ha fatto la differenza con la sua

immensa preparazione e semplicità.



Per poter partecipare è obbligatorio prenotarsi tramite WhatsApp contattando

direttamente la responsabile roccarola RITA al numero 347.3645928. Questo

permetterà al Rione Rocca di svolgere nel massimo della serietà e sicurezza il tour,

garantendo un’esperienza unica al visitatore, conoscendo una Tolfa Inedita!

Il TOUR sarà totalmente GRATUITO ed ogni anno propone un itinerario inedito,

perché sceglierlo? Un piccolo spoiler che ci viene annunciato è la visita al

VILLAGGIO PROTOVILLANOVIANO all’interno del Rione Rocca che pochissimi

conoscono. E nell’anno Giubilare in collaborazione con Don Martin non

mancheranno aperture straordinarie di luoghi di fede.

Si proseguirà alle ore 20.00 con l’apertura de “LE FRASCHETTE”. Sarà possibile sia

venerdì 27 che sabato 28 giugno prenotarsi per degustare a cena un ottimo vino

della Maremma Laziale accompagnato dai piatti tipici paesani come l’Acquacotta, la

zuppetta di lumache, taglieri di salumi locali ed il cartoccio di frittura, per poi essere

catturati dalla golosità del dolce tipico tolfetano: le Frittelle di San Giuseppe oppure

le ciabelline al vino.

Per Prenotarsi basterà contattare tramite WhatsApp direttamente la responsabile

roccarola ELEONORA al numero 324.8697932

L’evento Rocca in Cantina concluderà i suoi due giorni dalle 21.30 fino a fine serata

con lo Spettacolo Musicale GRATUITO: la Band “GRA” – i più Grandi Successi

Musicali nati nella Capitale, dagli “storici” Venditti, Baglioni, Zero, De Gregori

passando per Britti, Ramazzotti, Califano fino ad arrivare ai più “moderni” Silvestri,

Gazzè, Mannarino, Moro ed Ultimo.

Dopo il grande successo dello scorso anno, per tutta la durata di ROCCA IN

CANTINA saranno presenti ESPOSIZIONI ARTISTICHE ED ARTIGIANALI

puramente locali. Un valore aggiunto che il Rione ha voluto introdurre lo scorso anno

per valorizzare al massimo il talento di tanti compaesani e che si riconcretizzerà

anche quest’anno. Sarà presente: l’esposizione il “Capagno Tolfetano”, Progetto

ideato dal l’Asp.La Rocca Centro Anziani che ha visto nei mesi invernali tantissimi

tolfetani al corso per imparare questa antica arte di costruire ceste a mano come una

volta. Nel ricordo dei cari insegnamenti del docente Orlando Copponi, i suoi colleghi

Egidio Verdirosi e Luciano Ciambella mostreranno questa antica arte, ai visitatori che

si recheranno a passare un piacevole weekend a Rocca in Cantina.

La bellezza di Tolfa, sta anche nell’avere mamme che si ritagliano momenti di pura

creatività, stiamo parlando delle “Tortare”. Un gruppo di donne di ogni fascia di età

che si è cimentato nel cake design scenografico con pasta di zucchero per poi

ampliare la propria creatività in tutte le sue forme. Loro saranno presenti con

un’esposizione di creazioni country a tema fattoria. L’artigiano Roberto C. invece

esporrà il suo hobby di costruire orecchini, collane e bracciali. Ogni produzione è

unica, realizzata con pietre dure come diaspro, giada, agata, ametista etc; legno e

metallo in tonalità cromatiche che si sposano con la teoria dei 7 chakra.

Ultim’ esposizione presente nel weekend 27/28 giugno è un’idea nel cassetto che

per tanti anni ha avuto il Rione Rocca e che grazie alla collaborazione con Daniela

Cedrani, presidente del Centro Anziani di Tolfa finalmente lo scorso anno ha preso

vita. Riportare protagonista i ricami fatti a mano dalle ormai poche ricamatrici

rimaste a Tolfa. Sarà possibile ammirare l’arte del tombolo, macramè, chiacchierino,

ai ferri, uncinetto e rintaglio. ROCCA IN CANTINA un viaggio a 360° della Tradizione,

Cultura, Ingegno e Talento.

Ricordiamo che ROCCA IN CANTINA è organizzato dal Rione Rocca, la sua

Presidente Varonica Vannicola ci ricorda: “l’impegno della squadra bianco rossa sta

portando ogni anno nuove e sempre più collaborazioni ed amicizie che si stanno

consolidando nel tempo. Ringrazio il Comune di Tolfa, Pro Loco, Università Agraria

e Tolfa Cittaslow che con il loro patrocinio affiancheranno questi due giorni di eventi.

Un particolare e grande ringraziamento ai 14 Sponsor di Tolfa che anche quest’anno

hanno puntato su di noi dandoci fiducia, permettendoci un due giorni totalmente

gratuito: Bar “La Rocca”, Ottava Goccia Country House, Casale dell’Acqua Bianca,

Norcineria F.lli Orchi, Ristorante “La Loggetta”, Agenzia Funebre Angelo Bonini,

Gommista F.lli Spanò, Q8 Tolfa, Wine Bar Bianco & Rosso, Parrucchiera Luciana

Trucchia ed un benvenuto ai nuovi Sponsor Centro Sportivo Collina Verde,

Ristorante “Frangipane”, Creazioni Vannicola Donatella e Bartolozzi Catana Tolfa”.

È possibile inoltre da adesso fino all’ultima sera dell’evento acquistare i biglietti della

Lotteria “55° Torneo dei Butteri Regionale”, la cui estrazione avverrà il 15 agosto

2025 durante la competizione equestre, simbolo di Tolfa.

Non resta quindi che Prenotarsi (con ELEONORA al numero 324.8697932) e godersi

in pieno questo strepitoso weekend in collina avvolti da relax, buon cibo e cultura!

Per rimanere sempre aggiornati segui Rione Rocca di Tolfa su facebook ed

instagram.