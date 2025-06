"Dalla Primavera all'Autuno", ad Allumiere prima giornata del progetto della Regione Lazio • Terzo Binario News

Ad Allumiere partito il progetto denominato “Dalla Primavera all’Autunno”: Percorsi di valorizzazione dei principi locali e del territorio della Regione Lazio. Si tratta di una iniziativa finanziata dall’Arsial – Regione Lazio che ha l’obiettivo di toccare le diverse stagioni promuovendo il prodotto locale ma anche quello laziale.

La prima giornata si è svolta all’interno del suggestivo Eremo della S.S. Trinità, i cui lavori di restyling sono in fase di ultimazione e ove c’è stata l’opportunità di poter tracciare i percorsi grazie alla presenza della Regione Lazio, della Soprintendenza, di Slow Food e di operatori turistici. E’ seguito uno show cooking dei ristoratori locali che oltre alle capacità e bravure culinarie hanno evidenziato anche l’opportunità di trasformare i prodotti del territorio in pregiate pietanze, prima della degustazione dei prodotti laziali.

La mattinata si è aperta con una escursione guidata in collaborazione con l’associazione del Cammino dell’Allume che ha scelto una parte di uno dei tracciati del Cammino del Minatore per portare gli escursionisti all’Eremo. Il Convegno ha trattato l’importanza del recupero dell’Eremo, un unicum nel nostro territorio e della opportunità che possono arrivare anche in associazione della promozione dei prodotti della Regione Lazio.

Per l’occasione il Sindaco Landi e la delegata Scarin ringraziano Arsial, Regione Lazio per il sostegno e il patrocinio la soprintendente Margherita Eichberg per la sua partecipazione, i produttori, le Associazioni coinvolte e tutti i cittadini che hanno collaborato volontariamente.