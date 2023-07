A Tolfa weekend tra buon cibo, teatro, musica e sport: c'è la Sagra del Tartufo firmata rione Sughera • Terzo Binario News

Un evento culinario imperdibile per gli amanti del tartufo nero, in particolare dello scorzone che cresce naturalmente in molte aree dei Monti della Tolfa.

Venerdì 7 e sabato 8 luglio, all’interno del giardino della Villa Comunale, torna la Sagra del tartufo organizzata dal Rione Sughera in collaborazione con il Comune di Tolfa, la Pro Loco locale e Tolfama – Festival internazionale delle arti improvvisate.

La Sagra del tartufo (nella foto del titolo l’edizione 2022 in piazza Vittorio Veneto), nata con l’obiettivo di promuovere il territorio di Tolfa attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali, è diventata negli anni un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’aroma e nel gusto inconfondibile di questa prelibatezza culinaria.

Durante la sagra, a partire dalle 20, sarà possibile assaggiare i piatti della cucina tradizionale tolfetana: pasta al tartufo, uova con tartufo e dolci tipici; è previsto inoltre un menù per vegetariani e per bambini.



Il programma di venerdì: alle ore 21 presso l’anfiteatro della Villa Comunale si terrà, nell’ambito di Tolfama, lo spettacolo di stand up comedy “C’è Figa”. Alle 22 seguirà il concerto degli Audio Magazine: la band propone musica di qualità rivolta a giovani e famiglie, coniugando ritmi latini a sonorità pop e rock. Lo spettacolo pensato per l’estate 2023, ventesimo anniversario del gruppo, è ancor più caratterizzato dalla varietà di un repertorio che offre brani originali della band (Tornerai, Cambierò, E Facciamo mattina) cosi come grandi successi italiani e internazionali. Il gruppo è composto da Kicco Careddu (batteria), Lamine Mbaye (percussioni), Vittorio Longobardi (basso), Enriquez Sotgiu (percussioni e voce), Andrea Cardillo (chitarra e voce) e Francesco Carusi (tastiere e voce). Fatevi travolgere dal ritmo!

Il programma di sabato 8 luglio: oltre alla cena servita a partire dalle ore 20, dalle 22 si ballerà con la musica dance/commerciale di Dj Patax.

Domenica 9 luglio alle 16 il Rione Sughera, insieme all’ASD Tolfa Calcio, organizza il Memorial “Gabriele Ferlicca”, torneo di calcio balilla a coppie presso l’Unione Sportiva Tolfa in Largo Donatori del Sangue.

Per info e prenotazioni contattare 3476913068 o 076693474

La domenica sera, dopo gli appuntamenti della Sagra, inoltre il cartellone estivo del Comune alle ore 21 sempre all’anfiteatro della villa Comunale offre un avventuroso viaggio musicale sulle note degli anni 60,70 e 80 con la band Odissea.