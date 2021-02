A Termini due arresti in pochi minuti della Polizia - Terzo Binario News

Ferito un agente colpito con una testata da un italiano

Doppio arresto, per episodi diversi, da parte della Polizia di Stato nella zona della Stazione Termini. Un italiano per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed uno straniero per rapina.

Il primo episodio ha avuto inizio in via Gioberti dove gli equipaggi dei commissariati Viminale e Monte Mario sono stati inviati presso un esercizio commerciale per una lite tra il titolare ed un cliente.

I poliziotti hanno trovato quest’ultimo che, visibilmente adirato, lamentava di aver appena subito il furto del suo cellulare ed accusava il gestore del negozio. Inutili i tentavi degli agenti di riportare la calma e T.M. – queste le inziali del cliente- dopo aver minacciato la controparte ed i poliziotti, ha tirato fuori dalla tasca il cellulare, è uscito in strada, ha fatto cadere un ciclista di passaggio ed ha iniziato a prenderlo a calci e pugni.

Gli agenti, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo ma, nonostante avessero fatto uso anche dello spray “al peperoncino” in dotazione, T.M. è riuscito a colpire con una testata uno degli operanti. L’uomo, con l’aiuto del 118, è stato trasportato in ospedale ma anche lì ha ferito altri 2 poliziotti e distrutto alcuni suppellettili.

Praticamente, quasi nello stesso momento, 2 pattuglie della Sezione Volanti sono intervenute in via Manin dove A.T., queste le iniziali del secondo arrestato di ieri, aveva appena picchiato e rapinato del portafoglio un cittadino che aspettava il tram. Anche A.T. si è opposto all’arresto e, uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure mediche.