A Santa Marinella presentato il cartellone estivo • Terzo Binario News

Presentato il 21 giugno, giorno di inizio estate, il Cartellone degli eventi estivi che si svolgeranno a Santa Marinella e a Santa Severa.

Il programma del Comune di Santa Marinella è stato curato dall’Assessorato alla Cultura e dal Delegato al Turismo e illustrato alla città nel corso della conferenza stampa che si è tenuta alla Casina Trincia, alla presenza del sindaco Pietro Tidei e del consigliere Alessio Manuelli. L’assessore Gino Vinaccia è intervenuto da remoto, impossibilitato a prendervi parte per ragioni di salute.

“Quale modo migliore per annunciare l’inizio della stagione estiva, presentando il Cartellone degli eventi, molto atteso dai cittadini e dai villeggianti – ha esordito il Primo cittadino- Un programma ricco di appuntamenti di ogni genere, di altissima qualità, nel quale l’Amministrazione Comunale ha voluto investire e che insieme all’Estate Solidale e agli appuntamenti della Biblioteca e del Polo Museale, allieteranno tutte le serate di luglio e agosto”.

È entrato nel cuore del cartellone, l’assessore Vinaccia, che ha voluto salutare gli amici che gli sono stati vicino in questo periodo e la stampa anche a quella, che ha ironizzato sull assenza alla seduta di giunta che ha approvato cartellone.

“Insieme al consigliere Manuelli abbiamo lavorato nella programmazione, un lungo lavoro iniziato nei mesi scorsi e che vuole essere una proposta di ampio respiro, di intrattenimento culturale e di svago- ha detto Vinaccia- La previsione di spesa supera di poco i 100m euro per un programma che ritengono.il.migliore che Santa Marinella ha realizzato fino ad ora.

Torna il Santa Marinella Jazz & Blues Festival, in collaborazione con Alexander Platz, tornano i concerti di musica classica, ma anche pop e rock. Celebriamo Ravel con il Bolero e il Balletto di Roma, e spazio anche al cinema con il Santa Marinella Film Festival e Cinemadamare, il campus internazionale di giovani film maker proveniente da tutto il mondo. Un cartellone che invito a scoprire e seguire con partecipazione”.

Per Manuelli, delegato al turismo, è importante fin da ora e nel futuro mettersi alla ricerca di spazi ed infrastrutture da dedicare ai grandi eventi.

“La morfologia della città e la mancanza di aree dove poter riunire una vasta platea influisce sulla programmazione e sull’offerta sia in estate che in inverno. Deve essere prioritario per questa e per le prossime amministrazioni trovare una soluzione che permetta, come in altre città vicine, di organizzare grandi manifestazioni”.

Il Consigliere ha poi illustrato le serate dedicate alla comicità e quelle rivolte ai più giovani. Iniziative di carattere turistico-ricreativo che si associano alle iniziative di alto profilo culturale, tutto a creare un programma vario e trasversale. Varie le location dove si svolgeranno gli spettacoli, tra queste il lungomare di Santa Severa, che ospiterà anche l’Official Cover Band di Rino Gaetano.