A Santa Marinella nove posizioni aperte per il servizio civile • Terzo Binario News

E’ stato pubblicato dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale il bando volontari 2024 relativo alle candidature per i progetti di Servizio Civile Universale. Nel Comune di Santa Marinella sono disponibili 9 posizioni, finalizzate a occuparsi di cultura e sociale. In particolare i progetti sono “Insieme al Museo “e “La biblioteca anima il territorio”, promozione turismo ed eventi culturali, da svolgersi sul territorio comunale, presso il Polo Museale del Castello di Santa Severa e presso la Biblioteca A. Capotosti.

“Sono esperienze che fanno crescere, danno competenze e che in molti casi hanno orientato le scelte di giovani che hanno avuto la possibilità di conoscere servizi e realtà sconosciute, costruendosi nuove opportunità. Un’occasione importante per i nostri giovani– ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei -Attraverso i posti disponibili nell’ambito del Servizio civile, possono iniziare il proprio percorso e, perché no, ritrovare e coltivare una passione che non conoscevano. Siamo inoltre molto soddisfatti nel vedere che la professionalizzazione sviluppata dal servizio civile sia stata riconosciuta con quote previste per gli operatori del servizio civile all’interno dei concorsi pubblici: un elemento che rende ulteriormente attrattiva questa esperienza”, ha concluso il Sindaco Tidei.

Si può presentare una sola domanda, scegliendo un solo progetto e una sua sede di attuazione, entro le ore 14:00 del 15 febbraio 2024. Possono fare domanda giovani che, alla data di presentazione della candidatura, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali con un compenso mensile di 507,30 euro.

“Il servizio civile è un’opportunità per compiere il primo passo nel mondo del lavoro: apre la strada e dà la possibilità di fare esperienze molto costruttive, soprattutto nell’ambito della biblioteca e del polo museale civico, due ambienti molto positivi per i giovani. Sono a disposizione per aiutare le ragazze ed i ragazzi che vogliono fare domanda”, ha affermato Jacopo Ceccarelli, delegato alle Politiche Giovanili.

Per poter svolgere il servizio civile bisogna avere i seguenti requisiti: la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno. Per informazioni su quale provider abilitato scegliere per attivare la SPID consulta il sito dell’Agenzia Digitale del Governo italiano : https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati