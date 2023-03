A Santa Marinella domenica la Festa di Primavera al Palazzetto dello sport • Terzo Binario News

Un appuntamento per tutti e un invito rivolto a tutti i cittadini per trascorrere in allegria e in ottima compagnia la domenica pomeriggio.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, domenica prossima a 5 marzo, presso il palazzetto dello sport di Santa Marinella su via delle Colonie avrà luogo la seconda edizione della festa patrimonio UNESCO del Marzolino. Denominata “Martisor” Questa festa ha una tradizione millenaria e rappresenta l’arrivo della Primavera e la rinascita dopo un lungo inverno, A partire dalle ore 16 , inizieranno una serie di spettacoli ma anche importanti iniziative sociali, volte a favorire l’integrazione e la conoscenza tra la cultura Romena e quella Italiana. “ Con il sindaco Pietro Tidei e in continuità con le tante iniziative di una amministrazione che ha voluto allargare i suoi orizzonti abbiamo decso di riproporre anche questo evento. Un appuntamento molto importante perchè la comunità Romena attualmente è anche la più numerosa nella nostra città e volendo rivolgere uno sguardo al passato e ripercorrere la storia è legata a noi fin dai tempi dell’antica Roma. Invito tutti a partecipare e godere di un momento di bellezza unica. L’ingresso è gratuito! e si esibirà una delle artiste più importanti della Romania. Maria Dragomiroiu” Lo dice l’assessore alle politiche sociali e sanità Pierluigi D’Emilio.