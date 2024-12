A Sala Ruspoli c'è Lorenzo Triolo con "L'Arciprete e il Generale": come iniziarono gli scavi alla Regolini Galassi • Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 13 dicembre alle ore 17:00

Un viaggio infinito nella fantasia, in parte quasi visionario, che racconta come e in che modo l’arciprete di Cerveteri e l’ex generale dell’esercito pontificio, nell’aprile del 1836, scelsero di organizzare gli scavi che portarono alla scoperta del corredo funebre della Tomba Regolini Galassi nella Necropoli del Sorbo.

Sarà presentato venerdì 13 dicembre alle ore 17:00 in Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri “L’Arciprete e il Generale”, nuovo libro di Lorenzo Triolo, cittadino di Valcanneto e oramai piacevole e consolidata habitué degli appuntamenti letterari di Cerveteri. Letture di alcune parti del libro, affidate alla voce di Anna Bonetti. Modererà l’incontro, la Giornalista Barbara Pignataro.

“Lorenzo Triolo non soltanto è uno scrittore più che affermato, con diverse pubblicazioni alle spalle che sempre hanno saputo catturare l’attenzione di tantissime persone, ma è anche un nostro concittadino molto attivo nell’associazionismo – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – con ‘L’Arciprete e il Generale’ Lorenzo ci accompagna in un viaggio emozionante, frutto sì di fantasia, ma che racchiude anche una lunga e accurata ricerca bibliografica, raccolta a conclusione del testo, nell’Appendice, in cui sono contenute numerose informazioni e notizie su vicende connesse con gli scavi archeologici a Cerveteri e sull’interesse internazionale per la storia degli Etruschi e per le testimonianze del loro passato”.

“A Lorenzo – prosegue l’Assessore Battafarano – che con la sua presentazione di fatto apre il programma di eventi natalizi a Cerveteri, un caloroso in bocca al lupo e a tutti voi, l’invito a venire in Sala Ruspoli: trascorreremo un pomeriggio davvero piacevole, in compagnia di un viaggio davvero unico, scritto tra le pagine de ‘L’Arciprete e il Generale'”.