A Roma circa 2500 positivi, nel Lazio sono 5600 con 13 decessi e oltre 7300 guariti - Terzo Binario News

#COVID: Alessio D’Amato, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 57.740 TAMPONI, SI REGISTRANO 5.642 NUOVI CASI POSITIVI (-572), SONO 13 I DECESSI (-2), 1.073 I RICOVERATI (+13), 89 LE TERAPIE INTENSIVE (-3) E +7.327 I GUARITI.

IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 9,7%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.540. SI RIDUCE IL DIVARIO TRA I GUARITI E I NUOVI CASI. FINE STATO DI EMERGENZA NON SIGNIFICA UN TANA LIBERA TUTTI. E’ IMPORTANTE CHE COLORO CHE SONO STATI POSITIVI E NON HANNO FATTO LA DOSE BOOSTER LA FACCIANO TRASCORSI I 120 GIORNI.

***A CIVITAVECCHIA UNA DONNA UCRAINA E’ GIUNTA ALLA 38° SETTIMANA DI GRAVIDANZA ED E’ STATA PRESA IN CURA PRESSO IL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’OSPEDALE SAN PAOLO.

***ATTIVO DA QUESTA MATTINA ANCHE L’HUB DI OSTIENSE CHE INSIEME A QUELLO DI TERMINI E’ IL SECONDO POLO ATTIVO A ROMA DEDICATO A CITTADINI PROVENIENTI DALL’UCRAINA. FINO AD OGGI SONO STATE RILASCIATE CIRCA 2 MILA TESSERE STP (STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE). SI REGISTRA UNA BUONA ADESIONE ALLE VACCINAZIONI

*** BAMBINO GESU’: sono 12 ad oggi i bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù provenienti dall’Ucraina, a cui si aggiungono altri 2 bambini visitati e già dimessi. I piccoli pazienti, con diverse patologie, hanno raggiunto in questi giorni con mezzi propri la città di Roma, aiutati spesso da familiari o associazioni, e sono stati presi in cura dal Sistema sanitario regionale. Il più piccolo ha quasi 2 mesi, il più grande 15 anni di età.

* EMERGENZA UCRAINA: l’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.***Superata quota 13 milioni e 290 mila vaccini complessivi, superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’80% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione. *** Si è conclusa alla presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.* Asl Roma 1: sono 961 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 2: sono 939 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl Roma 3: sono 640 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 4: sono 344 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 5: sono 488 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.* Asl Roma 6: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.***Nelle province si registrano 1.586 nuovi casi:* Asl di Frosinone: sono 523 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Latina: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.* Asl di Rieti: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.* Asl di Viterbo: sono 207 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.