A Roma 383 contagi Covid, nel Lazio quasi 1100 positivi con 5 decessi - Terzo Binario News

D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 51.895 TAMPONI, SI REGISTRANO 1.073 NUOVI CASI POSITIVI (+179), 5 I DECESSI (-3), 537 I RICOVERATI (+2), 69 LE TERAPIE INTENSIVE (+1) E +711 I GUARITI. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 2%. I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 383.

LE SOMMINISTRAZIONI DEL VACCINO COVID SONO AUMENTATE DEL 11% RISPETTO AL DATO DI UNA SETTIMANA FA, IN PREVALENZA TERZE DOSI IL 71%, IL 21% SONO SECONDE DOSI E PRIME DOSI AL 8%.

OGGI SUPERIAMO LA SOGLIA PSICOLOGICA DEI MILLE CASI MA IN UNA CONDIZIONE TOTALMENTE DIVERSA DA QUELLA DI 6 MESI FA IN CUI A PARITA’ DI CASI POSITIVI GIORNALIERI AVEVAMO 4 VOLTE IN PIU’ IL NUMERO DEI RICOVERI IN AREA MEDICA E IN TERAPIA INTENSIVA.

QUESTO SIGNIFICA CHE E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE VACCINARSI E FARE LA DOSE DI RICHIAMO ANCHE PER EVITARE UN CAMBIO DI SCENARIO.

PER ALTRO OGGI SU CINQUE DECESSI NOTIFICATI QUATTRO NON ERANO VACCINATI. E’ ASSURDO NON CAPIRE L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE. NEL LAZIO SI PUNTA AD UN POTENZIAMENTO ANCHE DELLE SOMMINISTRAZIONI DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI PER I SOGGETTI CHE RIENTRANO NEI PARAMETRI DI RECLUTAMENTO’.

HUB VACCINALI: DAL 1° DICEMBRE NEGLI HUB SI POTRÀ ACCEDERE SOLO SU PRENOTAZIONE E PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.

HUB VACCINALI: L’ACCESSO NEGLI HUB SENZA PRENOTAZIONE E’ CONSENTITO SOLO NELLA FASCIA ORARIA POMERIDIANA, DALLE ORE 14 ALLA CHIUSURA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI (FINO AL 30 NOVEMBRE).

INFLUENZA: Quest’anno l’esordio dell’influenza stagionale appare più repentino. Nel Lazio grazie all’importante campagna di vaccinazione in corso siamo ancora nel cosiddetto ‘livello basale’ ovvero inferiore a 3,16 casi per mille assistiti. E’ necessario però vaccinarsi soprattutto in età pediatrica in cui si osserva l’incidenza maggiore. Il Lazio è la Regione italiana con il maggior numero di medici sentinella a livello nazionale come emerge dal Rapporto ‘Influnet’ della sorveglianza epidemiologica dell’Istituto Superiore di Sanità.

Vaccino antinfluenzale: da oggi al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1,1 milione di vaccini ai medici di medicina generale e somministrati oltre 637 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.740 medici di medicina generale e 329 pediatri di libera scelta.

Campagna vaccinale: oltre 8,9 milioni di dosi somministrate. Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre 87% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Terza dose: oltre 300 mila dosi effettuate. Oltre il 35% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E’ possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall’ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster… con tessera sanitaria e codice fiscale.

Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Asl Roma 1: sono 116 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 166 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 101 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 57 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 185 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 129 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 319 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 88 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 145 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.