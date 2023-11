A Ostia Antica ritrovati 100mila euro in contanti in un appartamento occupato abusivamente • Terzo Binario News

Questa mattina nell’ambito di uno sgombero ad Ostia Antica per la riacquisizione di un appartamento occupato abusivamente, di proprietà dell’ATER, una pattuglia del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia di Roma Capitale ha rinvenuto circa 100.000 euro in banconote di vario taglio, nascoste all’interno di un armadio.

Gli agenti hanno posto sotto sequestro il denaro e un dispositivo utilizzato per il conteggio dei soldi, che si sospetta possano essere riconducibili ad attività di spaccio nella zona. Le indagini sono tuttora in corso. Durante i controlli erano presenti anche agenti della Polizia di Stato.

Tale operazione si inserisce nel piano dei controlli sulle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sempre in queste ore sono state denunciate dagli agenti dello SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale due persone in via delle Lega Lombarda, zona Tiburtina, dove un uomo di 35 anni e una ragazza di 24 avevano occupato abusivamente un immobile di proprietà dell’Ater.

Una volta fatti uscire, personale dell’ente proprietario dell’appartamento ha cambiato le serrature e allarmato l’ingresso per scongiurare nuove effrazioni.