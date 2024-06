A Montalto il 2 Giugno è con il lancio dei parà • Terzo Binario News

Montalto di Castro – Alla 78° Festa della Repubblica del due giugno anche un evento dedicato ad Amerigo Longarini scomparso nel 2023: Il lancio dei paracadutisti con una bandierona italiana di 1600 mq.

“Avrebbe desiderato tanto realizzare a Montalto questo evento – riferisce la moglie Manuela Venturelli- oggi glielo dedico, lo vedrà da lassù”. Due eventi previsti per il 2 giugno con l’Associazione nazionale paracadutisti, dell’Associazione nazionale bersaglieri – sezione Angelo Sansoni e il comitato di quartiere Arcipretura Campomorto, case Enel a Montalto di Castro e a Pescia Romana.

Il lancio con la bandiera avverrà a Montalto Marina appuntamento al piazzale Tirreno alle ore 11.00, dopo l’alza bandiera che vi sarà alle 10.30. “Il lancio è dedicato ad Amerigo – continua Manuela Venturelli – abbiamo optato per questa bandiera ed abbiamo approfittato della ricorrenza del 2 giugno per soddisfare il grande desiderio di Amerigo il lancio con il bandierone.

Amerigo era un paracadutista per passione, si era avvicinato all’ANPdI (ass.Naz Paracadutisti d’Italia) da più di 40anni. È sempre stato innamorato del volo e l’ultima volta si è lanciato nell’ottobre del 2022, poco dopo, purtroppo, si è ammalato. Era innamorato dell’aria, del volo, del rigore che caratterizza l’ANPdI. Pensate che ha voluto chiamare nostra figlia Aira. Aveva fondato tramite l’associazione dei paracadutisti di Viterbo un nucleo paracadutisti a Montalto di cui era fiduciario. Il presidente dell’associazione viterbese ha voluto che assumessi io questa carica, per portare avanti quello che Amerigo aveva fatto, dedicandogli anche questo lancio. Infatti, il lancio non è solo dell’ANPdI, ma anche del Comitato di quartiere case enel Campomorto di Montalto di Castro del quale sono presidente proprio per volontà di mio marito. Ringraziamo le ditte locali che ci hanno aiutato a realizzare questo lancio. Buon Volo Amerigo insieme alla tua bandiera del quale eri tanto orgoglioso”.

Anna Maria Vinci