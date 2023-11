A Ladispoli salta il consiglio del primo dicembre, Governo Civico all'attacco • Terzo Binario News

“Oggi 28 novembre il Presidente del Consiglio comunale comunica che il consiglio comunale del 1 dicembre, concordato il 17 novembre in riunione dei capigruppo, è annullato “causa indisponibilità della segretaria generale”.

Erano all’Odg mozioni ed interrogazioni di estremo interesse.

Abbiamo la netta sensazione di un “becero ostruzionismo all’azione dell’opposizione”.

Non si accetta il confronto in aula per evitare di dare spiegazioni ai cittadini, della folle spesa di 345mila euro di soldi pubblici per qualche ora di spettacolo, con “artisti” che inneggiano alla violenza, specialmente sulle donne, e che, pubblicamente ammettono di spendere 5.000 euro mese su chat porno, così come evitare di rispondere a tante altre interrogazioni presentate.

Una amministrazione con un po’ di buonsenso dovrebbe dimettersi in massa”.

I Consiglieri Comunali di Governo Civico

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini