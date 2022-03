A Ladispoli finisce la raccolta speciale dei rifiuti per i positivi al Covid - Terzo Binario News

L’amministrazione di Ladispoli informa che l’Istituto Superiore di Sanità ha diffuso una nota in cui si indica ai comuni di sospendere la raccolta separata dei rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al Covid.

La raccolta differenziata torna dunque alle modalità vigenti prima dell’emergenza sanitaria.

Le persone positive al Covid possono tornare ad utilizzare gli appositi mastelli, differenziando i rifiuti per tipologia.

Ci sono alcuni accorgimenti da seguire come inserire fazzoletti di carta, carta asciugamano, mascherine, guanti, tamponi per test in autodiagnosi in busta chiusa da riporre successivamente nel mastello del non riciclabile.

Chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani. Non far accedere gli animali da compagnia nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti per evitare rotture. Si consiglia, per tutte le frazioni di rifiuti, di utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro della stessa tipologia prevista per la raccolta differenziata.