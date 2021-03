A Ladispoli altri 38 cestini per deiezioni canine - Terzo Binario News

“L’amore per i nostri amici a quattro zampe e il decoro urbano devono andare a pari passo”. Con queste parole il capo segreteria del sindaco Grando incaricato alla tutela degli animali, Miska Morelli, ha annunciato che in questi giorni sul territorio comunale sono stati posizionati ulteriori 38 ecodog per la raccolta delle deiezioni canine.

“I contenitori – ha proseguito Morelli – sono stati collocati nei luoghi dove si erano rilevate le maggiori criticità, dando così una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini. Sono state scelte le aree dove maggiormente vengono portati a passeggio i cani e l’obiettivo è quello di consentire ai proprietari degli animali di poter conferire le deiezioni, rimosse dal suolo, nelle diverse postazioni disseminate per la città.

A breve, inoltre, ne verranno posizionate altre 12: con queste ultime raggiungeremo la quota di 80 ecodog sul territorio comunale. Il nostro impegno per gli animali – ha concluso Morelli – prosegue anche per le aree destinate allo sgambamento.

A breve, dopo la riqualificazione di quelle di via Firenze, viale Europa e piazza De Michelis, metteremo in sicurezza anche quelle di viale Mediterraneo e piazza Matteotti. Infine, al termine dei lavori del Palasport, in via delle Primule verrà realizzata una nuova area per lo sgambamento”.