A gennaio tornano gli Open Day Sala Parto all'ospedale Grassi di Ostia • Terzo Binario News

La Asl Roma 3 fa sapere che il primo appuntamento sarà giovedì 16 gennaio all’aula Sinibaldi

Oltre 500 persone hanno partecipato nel 2024 a Open Day Sala Parto, l’iniziativa promossa dalla ASL Roma 3 e dal reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Giovan Battista Grassi da alcuni anni per dare ai futuri genitori le necessarie informazioni sul punto nascite del presidio di Ostia e sui servizi a disposizione nei reparti di Ostetricia e Neonatologia.

Gli Open Day Sala Parto, che abitualmente si svolgono all’interno dell’Aula Sinibaldi del Grassi, saranno nel 2025 in tutto nove, il primo appuntamento è fissato per giovedì 16 gennaio alle ore 10. Tra gli argomenti trattati: l’offerta assistenziale e il percorso nascita, l’assistenza sala parto, la partoanalgesia, il rooming in e il sostegno all’allattamento, la cura del neonato.

“La Unità operativa di Ginecologia e Ostetrica è in grande espansione e rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro Ospedale. Sono stati avviati lavori di ristrutturazione per migliorarne organizzazione e funzionalità, ed è stato ampliato il ventaglio dei servizi offerti, ultimo tra questi il rooming in per il partner e il caregiver”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“In linea con il calo delle nascite che si registra in Italia, anche qui al Grassi nel 2024 il numero è diminuito, passando da quasi 1.000 a poco più di 850, di questi il 25% sono figli di cittadini di nazionalità straniera. Sono invariate le percentuali relative ai tagli cesarei primari (circa il 23%) così come il tasso di episiotomie resta tra i più bassi del Lazio, essendo inferiore al 10%”, aggiunge Mario Ciampelli, Direttore UOC Ginecologia ed Ostetricia del Grassi.

“Gli Open Open Day rappresentano un valido strumento per promuovere le attività della nostra Unità operativa e soprattutto sono un momento utile ai cittadini per chiedere spiegazioni, superare eventuali paure ed esitazioni e anche per ridurre ogni dubbio in merito alla gravidanza e al parto. Gran parte delle informazioni sono disponibili sul sito aziendale, ma è chiaro che la possibilità di confrontarsi personalmente all’interno di un’aula con ginecologi, ostetriche, pediatri, infermieri e anestesisti è il modo migliore per avvicinarsi all’argomento”, conclude Ciampelli.

Le date successive degli Open Day, che hanno una cadenza quasi mensile, saranno comunicate sul sito e sui social della ASL Roma 3.