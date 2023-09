A Fregene bagnanti e stabilimenti sperano nel settembre "estivo" • Terzo Binario News

Un inizio settembre all’insegna del bel tempo, vento quanto basta per non morire di caldo sulla spiaggia: torna la grande affluenza sulle spiagge di Fregene, che in questo primo fine settimana di settembre hanno potuto godere di un massiccio arrivo di romani e villeggianti.

“Settembre ha il pregio di essere la fine di un periodo estivo e lo vive fino all’ultimo minuto, giorni che vivremo con grande intensità” – spiega un bagnante.

Fregene è tornata alla normalità dopo il maltempo e la mareggiata della settimana scorsa, ma i danni sono ingenti anche se le persone per fortuna non rinunciano agli ultimi weekend estivi.

Ieri, domenica 3 settembre, di nuovo pienone dunque, dopo il flop causa – maltempo della settimana scorsa. Ma la paura da parte di gestori e bagnanti è ancora tanta: una nuova ondata di maltempo metterebbe veramente la parola fine all’estate.