A Fiumicino i positivi scendono a 57 - Terzo Binario News

“Ottime notizie dall’ultimo report della Asl RM3 per quanto riguarda la situazione dei contagi sul nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento, il totale delle persone positive tra i nostri concittadini è pari a 57 persone – spiega il sindaco -. Rispetto all’ultimo aggiornamento, contiamo 10 nuovi casi, ma ben 49 guariti. L’età media è pari a 37 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è 0.12”.

“Per quanto riguarda le località, Isola Sacra e Fiumicino contano insieme il 22% del totale – sottolinea Montino -, ma rimane alta la percentuale di Passoscuro (13%) e di Aranova (11%)”.

“Le misure restrittive si stanno, piano piano, allentando e questo, insieme ai dati dei contagi, è una buona notizia anche per la nostra economia – conclude -. E’ il frutto dei sacrifici di tutte e tutti noi e della campagna vaccinale che prosegue a grandi passi, con un’organizzazione e un’efficienza che in molti ci invidiano. Questo non significa che siamo del tutto fuori dalla pandemia: dobbiamo continuare a rispettare le regole che sono ancora necessarie. Quindi ricordo a tutti che è ancora in vigore l’obbligo di indossare la mascherina, di mantenere le distanze di sicurezza e di igienizzare spesso le mani. Sono obblighi, ma sono anche regole di buon senso”.