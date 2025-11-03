A Fiumicino con 48 ovuli di coca nello stomaco, arrestato un brasiliano • Terzo Binario News

È arrivato a Roma con un volo proveniente dal Brasile, ma il suo atteggiamento nervoso e lo sguardo sfuggente non sono passati inosservati agli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, impegnati in un servizio mirato di contrasto al traffico internazionale di droga.

Il viaggiatore, un cittadino brasiliano, è stato fermato per un controllo congiunto dagli operatori della Polizia di Stato e dal personale del 1° Nucleo Operativo della Guardia di Finanza. Nessuna traccia di droga nei bagagli, ma qualcosa non convinceva i poliziotti, che hanno deciso di approfondire i controlli.

Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Grassi” di Ostia, gli esami radiografici hanno confermato i sospetti: all’interno del corpo l’uomo nascondeva numerosi ovuli termosaldati contenenti cocaina purissima.

Dopo la prima evacuazione di parte degli involucri, il corriere è stato tratto in arresto. Nei giorni successivi, ha espulso complessivamente 48 ovuli, per un peso totale di oltre mezzo chilo di cocaina.

Conclusi gli accertamenti sanitari, il trafficante è stato condotto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione – frutto dell’intuito, della professionalità e della costante attenzione del personale della Polizia di Frontiera di Fiumicino – conferma ancora una volta l’efficacia dei controlli svolti quotidianamente nello scalo romano, punto strategico di vigilanza per la sicurezza nazionale.