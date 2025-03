A Civitavecchia torna "Terme in Fiore": weekend in mezzo alla natura e alla storia • Terzo Binario News

La magia dellanatura di Terme in Fiore e la bellezza senza tempo delle Terme di Traiano tornano ad intrecciarsi nella XV edizione il 29 e 30 marzo all’interno del Parco Archeologico Monumentale Terme di Traiano a Civitavecchia.

La manifestazione Terme in Fiore, che vanta il patrocinio morale del Consiglio Regionale del Lazio, del Comune di Santa Marinella, della Fondazione Ca.Ri.Civ., di Unindustria Civitavecchia, della Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord, e numerosi partner, come il Comune di Civitavecchia, il Comando della Polizia Locale e Civitavecchia Servivi Pubblici s.r.l., Schira Trasporti S.r.l., CFFT S.p.a. e3EPC BIO S.r.l., aprirà le porte alla primavera con la partecipazione di 70 espositori provenienti da tutto il territorio nazionale. con il patrocinio morale

Non solo una mostra mercato ma un vero e proprio viaggio sensoriale tra colori, profumi, natura e storia. Gli espositori presenti rappresentano il top nel loro settore: leader del florovivaismo, raffinati artigiani, aziende agricole di qualità.

Sarà un’occasione unica per scoprire e conoscere rarità botaniche, collezioni straordinarie eopere artigianali. Ospite speciale della manifestazione, il maestroLeonardo Giammanco, il più importante produttore di piante succulente sudafricane. La sua presenza rappresenta un’opportunità unica per scoprire la sua vasta esperienza e la sua passione per le succulente rare e particolari. Non mancheranno raffinati artigiani tra i quali Ciro Scuotto, che presenterà l’opera prima “ Il Gomitolo”, realizzata in corten, legno di castagno e rame, un connubio tra arte e natura.

All’interno della manifestazione si svolgeranno laboratori e attività per bambini e adulti, conferenze, Servizio SoS Orchidee, un’esposizione di foto artistiche, momenti musicali con il sax di Marco Musollino e visite guidate del sito archeologico dell’Imperatore Traiano.

Un’area food di qualità, due ampi parcheggi gratuiti e il servizio TPL dalla stazione dei treni di Civitavecchia fino a Terme in Fiore completano l’offerta. Anche questa edizione si conferma come evento pet-friendly, con ingresso consentito agli amici a quattro zampe,

perché la natura è di tutti.

Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza straordinaria! Terme in Fiore è un

viaggio nell’incanto della natura tra botanica, arte, passione e storia. Lista espositori sul sito: www.termeinfiore.it

Ingresso Parco Archeologico Terme di Traiano: € 5.00 ( gratuito per bambini fino a 12 anni

e disabili con accompagnatore) Info e contatti:

e-mail: termeinfiore@gmail.com telefono: 327 0548434