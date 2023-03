A Civitavecchia Piero Grasso parla del suo amico Giovanni Falcone: domani all'aula Pucci • Terzo Binario News

Proseguendo idealmente il progetto “ Il Giardino dei Giusti” che conduce gli studenti degli Istituti superiori a confrontarsi con uomini e donne che con il loro coraggio, il loro impegno e le loro scelte rappresentano modelli da cui trarre esempio per la propria vita, la Comunità di sant’Egidio ha organizzato un incontro con il senatore Piero Grasso.

Ex magistrato e presidente emerito del Senato, l’On. Grasso ha rivestito molti ruoli di grande responsabilità e importanza : è stato giudice a latere nel primo maxiprocesso a Cosa Nostra, Procuratore della Repubblica di Palermo,Capo della Direzione nazionale antimafia e appunto Presidente del Senato della Repubblica. La sua vita è sempre stata,, e continua a essere, all’insegna della battaglia per la legalità e la giustizia.

Nel trentennale della strage di Capaci, Pietro Grasso ha scritto, con Alessio Pasquini ,il libro “Il mio amico Giovanni” in cui racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la loro amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice simbolo della lotta alla mafia. Proprio partendo dalla lettura di questo libro i ragazzi e le ragazze rivolgeranno a Piero Grasso domande e condivideranno riflessioni per comprendere come l’impegno per la legalità sia fondamentale per costruire una società più giusta e solidale.

Interverranno in apertura il sindaco, Ernesto Tedesco e Massimo Magnano della Comunità di Sant’Egidio.

L’iniziativa , che si terrà il prossimo 29 marzo alle ore 10,30 presso l’Aula Consiliare Pucci a Piazzale Guglielmotti , è stata organizzata da Antonella Maucioni della Comunità di Sant’Egidio e coordinatrice del Progetto “ Il Giardino dei Giusti”, insieme alle docenti degli Istituti superiori cittadini che partecipano al progetto.