A Civitavecchia nasce “Noi del Marconi APS” • Terzo Binario News

L’Associazione di Promozione Sociale creata da un’idea del dirigente scolastico dell’Istituto Nicola Guzzone

Nasce da un’idea del Dirigente Scolastico dell’IIS “Guglielmo Marconi” di Civitavecchia, Prof. Nicola Guzzone, idea sposata e portata aventi da un gruppo ristretto di personale docente ed ATA ormai in pensione, rafforzato da una più ‘fresca’ rappresentanza di ex studenti, un piccolo gruppo direttivo che ha da poco espletato le ultime formalità burocratiche per l’iscrizione dell’Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Noi del Marconi APS”, però, non è rivolto solo agli ex-Marconiani, che comunque non possono mancare questo appuntamento con la loro ‘vecchia’ scuola, ma intende coinvolgere anche tutte le componenti della grande famiglia del Marconi presenti ed operanti oggi, domani e nel futuro, nello storico istituto cittadino.

Così come recita lo Statuto, a disposizione di tutti gli iscritti, l’Associazione, rigorosamente senza scopo di lucro, potrà operare per finalità di utilità sociale e potrà organizzare attività culturali, educative, artistiche, ricreative e di interesse sociale che, se pur aperte a tutto il territorio, avranno, come è ovvio, come partner principale l’Istituto di Via Ciro Corradetti.

A fronte di una sottoscrizione di Euro 5 annuali, docenti e personale ATA in servizio ed in pensione, studenti ed ex studenti, genitori e simpatizzanti potranno trovare nell’Associazione una opportunità di valorizzare se stessi, i propri talenti ed i propri interessi in modo diverso dal quotidiano, mettendosi in gioco, proponendo e realizzando, anche con l’aiuto degli altri, idee e progetti di finalità sociale, quei famosi sogni chiusi nel cassetto, ma mai dimenticati completamente.

Vi aspettiamo, saremo tanti, e proveremo gratificazione nel dare ancora qualcosa di noi al “Marconi”, ai nostri ‘ragazzi’, alla nostra città.

Per maggiori informazioni e per iscriversi visita la pagina web https://noidelmarconiaps.altervista.org/