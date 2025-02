A Civitavecchia mozione per la richiedere il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina • Terzo Binario News

Le posizioni di Pincio, forze politiche e Anpi

Durante il Consiglio Comunale, è stata approvata la mozione per la richiedere il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina come entità sovrana. Questo atto sottolinea l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere la causa della Palestina nello scenario geopolitico internazionale, con l’obiettivo di promuovere la pace e la giustizia per i popoli coinvolti.

Il Consiglio ha inoltre ribadito la richiesta al Governo di agire in sede ONU per ottenere il riconoscimento immediato della Palestina come membro delle Nazioni Unite, affinché possa partecipare ai negoziati con Israele in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità.

Inoltre, è stato ribadito l’impegno ad utilizzare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi. L’obiettivo principale rimane quello di favorire un processo di pace che garantisca una pacifica e giusta convivenza tra i popoli.

Con questo atto, il Consiglio Comunale conferma il suo impegno verso la difesa dei diritti umani e la promozione di una soluzione pacifica e duratura per il conflitto israelo-palestinese. E’ stata inoltre approvata la mozione per chiedere la riattivazione del gemellaggio tra la città di Civitavecchia e la città di Betlemme, precedentemente istituito nel 2000, due anni dopo che la nostra città aveva conferito la città onoraria allo storico leader e premio nobel palestinese Yasser Arafat, con il fine di ricostruire un ponte di solidarietà con una città che è drammaticamente coinvolta nell’attuale conflitto. Il sindaco Marco Piendibene ha commentato “Voglio ringraziare i consiglieri che hanno presentato queste mozioni, chi è intervenuto nel dibattito e tutti coloro che hanno contribuito con il loro voto. È stato un momento di grande responsabilità e consapevolezza, in cui abbiamo dato un segnale forte di impegno per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani”.

Alleanza Verdi Sinistra Demos – Circolo di Civitavecchia Il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha approvato ieri, all’unanimità, due significative mozioni proposte dai Consiglieri Ismaele De Crescenzo, Valentina Di Gennaro e Maila Maccarini: una per il riconoscimento dello Stato di Palestina per rivendicare il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese; un’altra per la riattivazione del gemellaggio con la città palestinese di Betlemme e la relativa istituzione di un comitato speciale che riprenda i contatti con le autorità palestinesi in Cisgiordania. Il gemellaggio con la città di Betlemme era stato istituito nel 2000 in seguito al conferimento della cittadinanza onoraria conferita, nel 1998, a Yasser Arafat e la sua visita nella nostra città. Questo voto rappresenta prima di tutto un segnale di responsabilità e di consapevolezza storica: la pace non si costruisce ignorando la realtà, ma riconoscendola e affrontandola con coraggio. Proprio nel momento in cui il nome della Palestina si lega a una delle più grandi sofferenze del mondo, noi vogliamo ricostruire un ponte di fratellanza e solidarietà che lega i nostri popoli per ricordarci che la storia non è solo fatta di divisioni, ma anche e soprattutto, di contaminazioni e di scambi di culture che si intrecciano. È questo che le città dovrebbero rappresentare, e ieri Civitavecchia, grazie al lavoro in Consiglio Comunale, lo ha fatto: non solo testimoni del passato, ma anche luoghi che, nel presente, scelgono di stare dalla parte giusta della storia. Come Alleanza Verdi Sinistra-Demos, riteniamo che l’unica strada possibile sia quella della coesistenza, del rispetto reciproco e della costruzione di ponti. Due popoli, due Stati, per un futuro che non sia fatto solo di memoria delle ingiustizie, ma anche di possibilità per chi verrà dopo di noi.

L’Anpi – “Il Consiglio Comunale di Civitavecchia, nella seduta del 6 febbraio u.s., ha approvato, all’unanimità, l’ordine del giorno che impegna la massima assise cittadina a richiedere al Governo italiano di riconoscere lo Stato di Palestina.

L’ANPI di Civitavecchia plaude all’atto unanime del nostro Consiglio Comunale che così si allinea a quanto già fatto da molte città italiane.

La richiesta del riconoscimento dello Stato Palestinese è coerente con le scelte di molti Stati, anche europei, che hanno da tempo intrapreso normali relazioni diplomatiche con l’OLP, oltreché con le deliberazioni dell’assemblea dell’ONU.

L’obbiettivo di realizzare in Medioriente due Stati per due popoli rappresenta la condizione essenziale per realizzare, in quella martoriata regione, una pace giusta e durevole, ponendo fine all’apartheid e al conseguente, inopinato massacro della popolazione palestinese.

Le recenti minacce di deportazioni dalla striscia di Gaza, avanzate dal presidente USA, dimostrano, una volta di più, la necessità di attivarsi immediatamente, a tutti i livelli e con ogni mezzo possibile, per realizzare appieno il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese attraverso il riconoscimento di uno Stato sovrano, libero e indipendente”.