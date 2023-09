“A Cerveteri presto le colonnine di ricarica elettrica”, l’intervista all’Assessore Francesca Appetiti • Terzo Binario News

L’Assessore alla Sostenibilità Ambientale e Salute del Comune di Cerveteri parla di parchi pubblici, mobilità e servizi al cittadino

A poco più di un anno dal suo insediamento come Assessore alla Sostenibilità Ambientali del Comune di Cerveteri, Francesca Appetiti è senza dubbio una delle maggiori sorprese dell’Amministrazione a guida Elena Gubetti.

Sempre sul pezzo, pronta ad ogni evenienza, Francesca Appetiti sin dal suo esordio ha saputo dimostrare caparbietà, costanza e presenza, anche con la stampa.

Oggi la intervistiamo, focalizzandoci su tre punti amministrativi sui quali ha lavorato con impegno nell’ultimo periodo, alcuni di essi molto a cuore della collettività.

Il primo punto che ci svela, è quello legato alle colonnine di ricarica elettrica per le automobili, da tanto attese e che ora sembrano essere pronte a diventare realtà.

Assessore, ci parla del progetto?

Si tratta di un progetto a costo zero per il Comune di Cerveteri, con il quale insieme alla Società Enel X Way, aggiudicatrice di un finanziamento con i fondi Pnrr, posizionerà tra le 4 e le 6 colonnine di ricarica elettrica per le automobili all’interno del territorio comunale della nostra città. Proprio in questi giorni abbiamo incontrato nuovamente i referenti della Società per definire ulteriori dettagli. Sono in corso ulteriori sopralluoghi nel territorio per individuare le zone che saranno interessate, ma l’idea è quella di posizionarle a Cerveteri capoluogo, vicino il Supermercato Coop, a Cerenova e a Valcanneto.

Altro argomento importante è quello legato ai Parchi pubblici. Con l’avvio dei Patti di collaborazione in alcuni casi lei è già riuscita a porre dei rimedi, ma quali saranno i prossimi passi?

La gestione dei parchi pubblici è uno dei temi sul quale insieme al Sindaco Elena Gubetti stiamo lavorando con maggiore intensità. Intanto ci tengo a ricordare come siamo in attesa dell’avvio dei cantieri per il restyling di ben 5 spazi pubblici, con i fondi di Rigenerazione Urbana: saranno lavori che daranno un volto totalmente nuovo a degli spazi che necessitano di interventi importanti.

E poi c’è tutta una parte organizzativa, legata alla gestione delle aree: per questo, abbiamo predisposto prima un’ordinanza con la quale si regolano gli orari di apertura e chiusura al pubblico, e insieme alla Polizia Locale stiamo lavorando per l’approvazione di un regolamento ad hoc. È giusto che i parchi siano frequentati e che rappresentino occasione di svago e gioco per bambini e ragazzi, ma è altrettanto giusto che venga garantita ai residenti delle zone adiacente gli spazi pubblici la quiete e il rispetto del riposo, in particolar modo negli orari serali e notturni.

Lei ha anche la Delega alla Sanità, come si sta muovendo in tal senso?

Quello dei servizi sanitari al cittadino è senza dubbio un settore complesso, soprattutto perché non è dipeso in maniera diretta dalle Amministrazioni comunali, ma bensì dalla Regione. Su questo campo, il raggio d’azione che può avere un Comune è piuttosto limitato. Ciò che possiamo fare, e come Assessore lo sto facendo, è quello di avviare un colloquio diretto con le autorità preposte. In particolar modo, in questo periodo, stiamo avviando un rapporto stretto con la Asl locale, insieme alla Multiservizi Caerite, per incrementare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini. Una collaborazione dalla quale sono certa, presto, ne scaturiranno buone notizie per la collettività.

Uno degli esempi principali relativi la collaborazione con la Asl, è stata la realizzazione dello screening mammografico che questa estate, per due mesi è stata nel cuore della nostra città. Una visita fondamentale per tantissime donne, che grazie alla presenza del camper itinerante, non sono dovute andare necessariamente alla casa della salute di Via Aurelia, ma hanno potuto effettuarla all’interno del Centro Storico.