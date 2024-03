A Cerveteri e Civitavecchia un 8 marzo dedicato alla prevenzione con la Asl Roma 4 • Terzo Binario News

La ASL Roma 4 vuole celebrare la giornata della donna con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione. Per l’occasione sono stati organizzati tre diversi appuntamenti che la ASL ha voluto dedicare al ricordo dell’infermiera del servizio vaccinazioni aziendale Georgia Caminiti, prematuramente scomparsa proprio in questi giorni.

Nel distretto 2 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 a Cerveteri, a via don Quirino Tordi, sarà allestita un’area salute con camper vaccinale, truck per gli screening oncologici con una postazione per screening oculistici sia per adulti che per bambini in età prescolare, mentre per l’intera giornata, dalle ore 9.00 alle e ore 16.30, nei centri vaccinali di Civitavecchia e Fiano sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione di tutti i vaccini raccomandati per classe d’età, patologia e fattori di rischio.

“Nello stringerci al dolore della famiglia della nostra giovane infermiera – ha dichiarato il Direttore Generale della ASL Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga – vogliamo ricordare a tutte le donne, e non solo, l’importanza di fare prevenzione e aderire alle campagne gratuite che l’azienda promuove”.

8 marzo cerveteri a4 (1.920 x 1.080 px)