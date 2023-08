A Campo di Mare arriva “A tutto Max”, risate garantite con Max Giusti • Terzo Binario News

Sabato 12 agosto alle ore 21:30 il comico, imitatore e conduttore romano sarà sul Lungomare dei Navigatori Etruschi

Da oltre vent’anni con la sua genuinità e simpatia è uno dei volti più amati dagli italiani. Conduttore televisivo e radiofonico, imitatore, doppiatore, attore, un personaggio poliedrico, versatile, capace di inventarsi e reinventarsi mille volte, con mille volti e altrettante voci.

Sabato 12 agosto, alle ore 21:30 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare una serata tutta da ridere: con uno spettacolo nuovo di zecca, che già sta facendo registrare il sold-out in ogni sua tappa, arriva Max Giusti, con “A tutto Max”.

Dai ricordi personali alla quotidianità, in un mondo che cambia velocemente e dove è sempre difficile adeguarsi, parla della sua vita, della nostra, esprime il suo punto di vista sulla realtà, racconta curiosità e confida segreti dello showbiz. La sostanza prevale sulla forma, l’efficacia sull’eleganza, un perfetto stile casual che promette di far ridere per due ore.

Max Giusti è da tanti anni uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più apprezzati e che quotidianamente anima i palinsesti televisivi. Nella sua lunga carriera, tanti anni alla conduzione di Affari Tuoi, di Guess My Age – Indovina l’Età, Boss in incognito e Pechino Express.

Lo spettacolo prevede il pagamento di un biglietto di ingresso. Tagliandi in vendita sulla piattaforma ticketone.it. Per informazioni, contattare il numero di telefono 335260777.

È possibile acquistare i biglietti anche la sera stessa dello spettacolo.

Link di acquisto:

https://www.ticketone.it/event/max-giusti-lungomare-dei-navigatori-etruschi-17371730/?fbclid=IwAR0j_HqJJrjXhfibra4N1PFoPZc4gD3bkOMi3m_4bb54laf7aFMyaCMaPlg