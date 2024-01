A bordo dello scooter non si fermano all'alt e oppongono resistenza: arrestati • Terzo Binario News

Bloccati dai carabinieri un 28enne e un 38enne, entrambi italiani. Uno dei due era senza casco. Il mezzo risultato privo di assicurazione

Nella notte, due persone a bordo di un ciclomotore senza targa, il secondo trasportato senza casco, non si sono fermati all’alt imposto dai Carabinieri della Stazione Roma Ottavia in via Andersen e hanno tentato la fuga.

Dopo un breve inseguimento sono stati raggiunti e dopo aver opposto anche resistenza ai militari bloccati definitivamente. I due cittadini italiani di 28 e 38 anni, hanno anche opposto resistenza all’identificazione e per questo motivo sono stati arrestati.

A seguito di accertamenti, il ciclomotore è risultato intestato alla madre del 28enne, ed era sprovvisto di copertura assicurativa.