“𝐀𝐀𝐀 𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐬𝐛𝐥𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐢 𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐞 𝐏𝐞𝐬𝐜𝐢𝐚” • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

โ€œLa nuova amministrazione comunale si รจ insediata il 13 giugno 2022: sono passati ormai piรน di 5 mesi in cui lโ€™unica manovra politica efficace messa in campo dai nuovi assessori e consiglieri di maggioranza eโ€™ stata trincerarsi dietro le proprie mancanze con la campagna mediatica #ecolpadicaci

Ebbene, oggi vogliamo soffermarci su 5 gare e lavori pubblici, fermi nellโ€™oblio Grillino dellโ€™assessore Corniglia, che nel frattempo si autocompiace con post social di lavori voluti da chi lo ha preceduto o di altri enti che intervengono in paese

Delle 5 gare pubbliche di cui vi parliamo, lo Skatepark e la riqualificazione del centro storico riguardano il capoluogo, mentre la riqualificazione di Costa Selvaggia e quella dei parchi e giardini riguardano Pescia Romana; discorso a parte merita poi la gara della manutenzione ordinaria delle strade dellโ€™intero territorio comunale

Le prime due (skate park e centro storico) con procedura di gara chiusa e lavori e direzione lavori addirittura affidati dalla precedente amministrazione prima delle elezioni (525mila euro lo Skatepark e 250mila euro di finanziamento regionale per il centro storico)

Scorrendo lโ€™albo pretorio ci si accorge inoltre che su Pescia Romana lโ€™amministrazione Caci aveva espletato gare e affidato lavori per la riqualificazione di Costa Selvaggia (146mila euro, a maggio 2022) e la riqualificazione urbana dei parchi e giardini dei borghi (227mila euro, sempre maggio 2022)

La manutenzione ordinaria delle strade vede invece la sua gara pluriennale indetta sempre dalla precedente amministrazione (863mila euro) e sospesa dallโ€™attuale il 16 giugno scorso per attendere la โ€œrevisione del capitolato e la nomina del nuovo responsabileโ€

Dal 16 giugno sono passati 5 mesi, cโ€™รจ un responsabile del servizio e tutto tace: si disattende ancora la ripartenza della gara pluriennale (sarร cosรฌ difficile rivedere un elenco prezzi? La risposta รจ no!) e si va avanti con interventi โ€œspotโ€ e con modalitร di intervento sicuramente meno efficaci rispetto ad unโ€™attivitร ordinaria prolungata.

Il risultato eโ€™ che in giro per Montalto e Pescia eโ€™ ancora pieno di buche

Siamo a fine novembre, in merito ai lavori รจ tutto bloccato, e non รจ un problema di soldi: parliamo di 5 appalti giร finanziati, 4 dei quali addirittura con lavori giร affidati.

Questo nostro post ha lo scopo di spronare a far partire gli interventi, proprio come quello sullโ€™infanzia di Pescia Romana di qualche giorno fa, che come avete visto ha avuto subito effetti positivi verso la risoluzione dei problemi sollevati

Confidiamo nella destra del fare che fa parte dellโ€™amministrazione Socciarelli perchรฉ si suoni la sveglia ad un settore che sta facendo della politica attendista grillina la sua stella polareโ€

Ass- Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana