Ztl Fascia Verde, tra cartelli imbrattati e polemiche • Terzo Binario News

Intanto approvato nel Municipio V l’odg, che riguarda anche la necessità di nuovi incentivi, la mobilità sostenibile, il rafforzamento del percorso già avviato di riforestazione urbana, lo sviluppo delle isole ambientali previste nel Pums

Cartelli imbrattati, proteste, tassisti sul piede di guerra, ipotesi di nuove mobilitazioni. Non ha smesso di ardere il braciere della Ztl Fascia Verde. Nella Capitale il dibattito resta aperto. Ultimo capitolo in ordine di tempo riguarda la posizione dei tassisti e dell’Associazione tutela legale taxi. A dicembre hanno presentato un ricorso al Tar contro la delibera comunale. Il motivo? Il provvedimento ha in previsione proroghe per il servizio pubblico di linea e non per quello non di linea.

“Avevamo più volte fatto più volte notare questa discriminazione tra i due servizi pubblici ma l’assessore Patanè non ha sentito ragioni ed è avanti per la sua strada. Ora a luglio il Tar del Lazio deciderà nel merito se la delibera è giusta. Facciamo notare che un autobus euro 3, e sono tanti a Roma, potrà circolare mentre i 650 taxi euro 4 da novembre non potranno accedere alla Ztl penalizzando fortemente l’utenza”.

L’odg approvato nel Municipio V

“Nella seduta odierna il Consiglio del Municipio ha approvato un Ordine del Giorno che propone di formalizzare il Tavolo con il Governo e la Regione per ridefinire la Delibera n. 371/2022 nel rispetto del Piano regionale di risanamento della qualità dell’aria e delle esigenze di tutela della salute pubblica e di giustizia sociale, chiedendo al Governo di non attivare i meccanismi di recupero dei fondi da parte del Mef nei confronti dell’Amministrazione Capitolina”.

Lo dichiara in una nota la maggioranza di centrosinistra del Consiglio del Municipio V. Che aggiunge: “L’Ordine del Giorno – che unisce diritti ambientali e diritti sociali – riguarda, tra le altre cose: la necessità di nuovi incentivi, la mobilità sostenibile, il rafforzamento del percorso già avviato di riforestazione urbana e lo sviluppo delle isole ambientali previste nel Pums. Ringraziamo i cittadini intervenuti e l’assessore capitolino alla Mobilità Eugenio Patanè che è stato audito in Consiglio e ha spiegato la Delibera 371/22, chiarendo anche alcuni punti oggetto di incomprensioni come il bifuel e il gpl, che potranno circolare all’interno della Fascia verde. L’Ordine del Giorno si pone come proposta concreta per rendere parimenti le esigenze di tutela della salute pubblica con quelle della giustizia Sociale”.