Zonetti candidato consigliere a Ladispoli per il Pd - Terzo Binario News

Andre Zonetti candidato consigliere a Ladispoli con il Pd. In un nota spiega come stia avviando una campagna di ascolto tra i cittadini, associazioni culturali e sportive, realtà sociali e imprenditoriali guardando alla “Rigenerazione”.

Sulla candidatura: “Ladispoli è la città dove sono cresciuto fin da bambino e dove negli anni si è sviluppata la mia passione per la politica e successivamente, in parte, la mia attività imprenditoriale.

Penso che Ladispoli meriti uno sviluppo sostenibile pianificato che porti i suoi cittadini ad un alto livello di benessere personale, economico, culturale e sociale.

Quindi ho deciso di mettermi nuovamente al servizio della mia città e dei miei concittadini attraverso un impegno personale diretto, attingendo alle mie passate esperienze politiche e amministrative e utilizzando anche le mie competenze professionali.”

Penso che un elemento fondamentale sia la partecipazione attiva dei cittadini che certamente vanno a delegare una classe dirigente che ha l’onere e l’onore di amministrare la città ma deve essere disponibile all’ascolto attivo delle esigenze della cittadinanza.

Per questa ragione vorrei implementare degli strumenti di partecipazione in tutti i settori amministrativi (dei veri e propri Forum o Agorà settoriali), in modo da creare una linea diretta tra cittadini e Amministrazione comunale.

La Rigenerazione cittadina non deve avvenire soltanto dal punto di vista urbanistico o di infrastrutture (come spesso molti pensano) ma anche dal punto di vista economico, sociale e culturale.

Nei prossimi anni ci potrebbero essere molte risorse aggiuntive legate al Pnrr, ma dovremo essere bravi a presentare progetti convincenti per ottenere questi finanziamenti. Il Comune di Ladispoli si dovrà dotare di risorse personali e infrastrutturali per poter portare avanti determinate iniziative.

Dal mio punto di vista, penso che in questi anni sia mancata all’Amministrazione comunale una vera pianificazione e questo ha comportato, in tutti i settori, delle iniziative sporadiche che certamente non hanno fatto avanzare la nostra città e non hanno migliorato il benessere dei nostri cittadini.”

Il curriculum di Zonetti, esponente del circolo PD di Ladispoli: segretario della Sinistra Giovanile locale dal 2000 al 2004, vice segretario della sezione dei DS di Ladispoli dal 2004 al 2007, consigliere comunale dal 2007 al 2012, delegato alle Politiche giovanili nello stesso periodo, delegato alla Cultura nel 2012, delegato ai rapporti con la Proloco e alla gestione del Centro di Arte e Cultura comunale da luglio 2012 a ottobre 2013, segretario del Circolo PD di Ladispoli dal 2013 al 2017. Nella vita è un imprenditore nell’ambito della consulenza bancaria, finanziaria e patrimoniale e opera da oltre 13 anni con un importante gruppo bancario italiano.