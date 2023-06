Yoga Day a Civitavecchia mercoledì 21 giugno a parco Spigarelli • Terzo Binario News

Iniziativa del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4, associazione ADICIV e Associazione diabetici Civitavecchia

In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, che si celebra mercoledì’ 21 giugno, il Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4 e l’associazione ADICIV, Associazione diabetici Civitavecchia, hanno promosso un pomeriggio all’insegna del benessere psicofisico attraverso la pratica dello yoga.

Nel pomeriggio di mercoledì dalle ore 18 presso il parco Yuri Spigarelli di Civitavecchia la cittadinanza sarà accolta da operatori sanitari che distribuiranno materiale informativo sulle attività di prevenzione in corso e i servizi sanitari a disposizione del territorio.

A seguire, alle ore 19, si svolgerà una lezione gratuita a cura degli insegnanti dell’associazione “Corpo e Mente”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione per promuovere benessere e salute nelle comunità.

“L’evento – hanno spiegato le referenti del progetto “Comunità Attive”, le dottoresse Franca Spadone e Alessandra Vallone – ha come mission quella di diffondere un approccio olistico alla salute. Lo yoga rappresenta una modalità accessibile a tutti e può rappresentare una strategia di prevenzione primaria che abbinata a un sano stile di vita aiuta a combattere la sedentarietà e a renderci più attivi. Per questo invitiamo la popolazione di ogni età a partecipare alla lezione”.

Il pomeriggio è stato organizzato in collaborazione con l’associazione ADICIV al fine di informare anche i pazienti diabetici sui vantaggi che derivano dallo svolgere regolarmente attività fisica.

“Nei pazienti con diabete l’attività fisica, anche moderata, è un valido alleato per tenere sotto controllo i livelli di glicemia – ha spiegato il presidente ADICIV, Sandro Luciani – Da recenti studi, poi, è emerso che lo yoga favorirebbe un migliore controllo glicemico, lipidico e della composizione corporea negli adulti con diabete tipo II”.