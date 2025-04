Windsurf, i giovani della Lni Civitavecchia brillano nella prima tappa Coppa Italia IQFoil - Techno 293 • Terzo Binario News

Guidati dai giovanissimi tecnici LNI Civitavecchia Claudia Di Francesco, Giulia Cocco e Dario Masoni, i nostri atleti, affrontando il primo evento di caratura nazionale, hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i giovani più promettenti nelle varie discipline!

Poche le prove effettuate a causa delle non perfette condizioni presenti al Nauticlub di Castelfusano.



Nonostante ciò nella categoria IQFOIL portiamo a casa un ottimo podio (3 posto) e un prezioso piazzamento (5 posto) ottenuti rispettivamente da Vittoria Marconi e Alice Evangelisti. Senza podio ma in ascesa, Davide Terzaroli e Luca traversi. Unico Senior maschile tra gli IQFOIL Nico Pettinari partecipa alla regata confermando la sua volontà di migliorarsi con un costante allenamento.





Nella categoria TECHNO 293 Filippo Iengo si conferma tra gli atleti più interessanti della categoria U17 e ottiene il 1 posto maschile mentre, nella affollata flotta U15, si piazzano in 10ma e 11ma posizione Carlo Alberto Graziano e Matteo Arcadi.

Nella categoria CH4 Matteo Nappi, rientrato da un infortunio, lotta per ritrovare il passo mentre, tra i CH3, ottimo 10mo posto per Mattia Sposito e meravigliosa vittoria per la giovanissima promessa Ludovica Graziano 1ma Femminile.



Doveroso il ringraziamento ad Erik Arcadi e Angelo Mecucci che sono risultati indispensabili per il trasporto del furgone e del carrello con le attrezzature.

Grazie Versistiano Traversi per i meravigliosi scatti.