"O-live me", l'IC Marina di Cerveteri a scuola di olivicoltura • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

In una bellissima giornata di Aprile, si è concluso il progetto dell’istituto comprensivo Marina di Cerveteri,dedicato alla conoscenza del territorio e alle sue risorse: “O-Live me”.

In questa giornata, Il “bruschetta Day”, i plessi della scuola primaria, nonostante la loro distanza e le loronature diverse, si sono unite per festeggiare il raccolto e la produzione di olio fatta dai bambini, cosa avvenuta anche quando ogni bambino (circa 240) ha ricevuto una bottiglietta da portare a casa con l’olio prodotto.

Il progetto strutturato sia in modalità didattica che esperienziale, ha iniziato i suo cammino dal bando del comune per avere l’assegnazione degli ulivi da utilizzare per la raccolta; ha poi visto lo sviluppo di numerose attività didattiche a supporto delle attività giornaliere e le uscite per 15 classi , in giornate diverse, sia al Granarone che alla Cantina Sociale.

In questo percorso, il progetto ha visto e vissuto la generosità di questo territorio, che ha partecipato in modo attivo affinché i bambini sentissero l’importanza di appartenere ad un luogo la cui cultura fonda le sue radici sull’agricoltura: i nonni con il loro supporto tecnico (grazie soprattutto a nonno Sesto Vignaroli), la cantina sociale che ha accolto le olive dei bambini senza dover prendere appuntamenti, le persone che hanno permesso la molitura regalando anche un po’ delle loro olive, il comune che ha permesso la raccolta

in un luogo sicuro e il trasporto per tante classi in giornate diverse.

Il tutto circondati da complimenti sinceri e da sorrisi di speranza per un futuro che vorrebbe vedere le nuove generazioni: sempre più vicine alla terra e a quello che produce, sempre più sensibili alla protezione della natura, sempre più interessate a quello che di pratico permette una evoluzione, sempre più attenti alle risorse che sono una ricchezza.

La merenda comune di pane olio e sale, aveva il sapore di una festa di paese di tanto tempo fa, quando la comunità aveva fatto il proprio lavoro e tutti ne gioivano; questo è stato il successo più grande!

Grazie ancora al Comune di Cerveteri per il supporto logistico e di trasporto, alla Cantina Sociale per aver accettato e aiutato questa iniziativa e alle docenti che si sono entusiasmate