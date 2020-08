Voragine a Cornelia, la denuncia del Comitato di Quartiere Insieme per Montespaccato - Terzo Binario News

“Segnaliamo l’ennesima voragine apertasi nel nostro quartiere di Montespaccato. Martedì 11 Agosto la buca, apertasi in Via Cornelia, 237, altezza Via Volpiano, è stata correttamente delimitata per evitare incidenti e spiacevoli inconvenienti.

Ora ci chiediamo quanto dovremo aspettare affinché si intervenga per sistemare la situazione?Alla buca di Via Cornelia, 89 (mai iniziati i lavori dal 26 Giugno……..) ora si aggiunge anche questa…

Invitiamo i dipartimenti coinvolti del Municipio XIII ad intervenire quanto prima per il bene della comunità.E’ arrivato il momento di ricevere riscontri risolutivi atti a sistemare le problematiche del quartiere.

#comunediroma #MunicipioXIII #VirginiaRaggi #virginaraggim5s #giuseppinacastagnetta #davidefederici

#manutenzioneurgente #decorourbano

#esisteanchemontespaccato #montespaccatofapartedelmunicipioXIII

#insiemevaliamo

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.