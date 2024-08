Volontariato alla Croce Rossa Santa Severa, presto un nuovo corso • Terzo Binario News

Il primo passo per diventare volontario della Croce Rossa Italiana è lasciare un contatto al nostro ufficio soci, santasevera@cri.it

Al primo corso disponibile nel nostro comitato, sarai ricontattato per partecipare alla presentazione del corso, un incontro completamente gratuito per conoscere le attività che mettiamo in campo tra Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli, per capire cosa tu puoi fare per diventare parte di questa famiglia e contribuire al benessere della tua comunità.

Qualunque attività si voglia approfondire all’interno della più grande associazione di volontariato al mondo, a qualunque componente si decida di appartenere, si comincia frequentando il Corso d’accesso per nuovi volontari: una serie di incontri per conoscerci, parlare di primo soccorso, Diritto Internazionale Umanitario e le Strategie della Croce Rossa per il futuro, con una particolare attenzione al nostro territorio.

E dopo la formazione, superando un piccolo esame, si diventa a tutti gli effetti Volontari della Croce Rossa Italiana in forza al Comitato di S.Marinella – S.Severa.

E’ a questo punto che si decide quali altri corsi di specializzazione frequentare e quale strada intraprendere in questo Comitato di Croce Rossa Italiana, dalle attività di inclusione sociale, alle grandi emergenze, al percorso sanitario, seguendo le proprie inclinazioni e la propria disponibilità di tempo.