Vivicittà Civitavecchia, è trionfo Tirreno Atletica con la Nasso e Tassarotti • Terzo Binario News

Parla civitavecchiese l’edizione 2024 del Vivicittà grazie ai successi di Luca Tassarotti e Silvia Nasso. Entrambi esponenti della Tirreno Atletica, hanno vinto la gara competitiva da 10km.

Il corridore ha tagliato il traguardo in 33’52’’, seguito da Emanuele Conti della Lazio Atletica Leggera (con il tempo di 35’19’’) ed Emiliano Morbidelli dell’Athletica Vaticana che ha chiuso in 35’50’’. A Tassarotti è andata anche la sesta edizione del memorial “Francesco De Fazi”.

In ambito femminile, ad aggiudicarsi il trofeo è stata Silvia Nasso che ha fermato il cronometro sul tempo di 39’29’’, seguita da Marcella Municchi dell’Atletica Costa D’Argento (42’:1’’) e Caterina Rinaldi della Elite Athletes (44’:13’’). La Nasso ha vinto pure la decima edizione del memorial “Leda Gallinari” che la Uisp ricorda come «prima donna, dopo la liberazione nazionale, a ricoprire l’incarico di Consigliera e di Assessore. È stata promotrice della Festa dell’8 Marzo, distribuendo mimose sulla piazza del Mercato e nei caseggiati, diffondendo anche il settimanale Noi Donne».

La stessa associazione sportiva può dirsi soddisfatta di come si è sviluppata la giornata. Il meteo è stato favorevolissimo, tanto che i partecipanti alla fine sono stati più di 600 per la 40esima edizione della corsa che si è fregiata del patrocinio del Comune di Civitavecchia e che si è tenuta in contemporanea in altre 38 città italiane. Da Piazza della Vita è scattata la camminata non competitiva di 3km, «animata da oltre 450 partecipanti che hanno avuto modo di passeggiare per il centro cittadino e per il porto fino all’ombra del Forte Michelangelo. Nelle classifiche della passeggiata ludico – motoria, il Comprensivo Don Milani si è aggiudicato il primo posto tra le scuole cittadine, mentre la Ginnastica Civitavecchia è l’associazione che ha presentato il numero più alto di iscritti alla partenza». Infine, le attività a corredo ovvero il piccolo laboratorio velico della Pianeta Mare con il sostegno de La Bilancella e supporto logistico della Lega Navale Italiana. «La Uisp Civitavecchia ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione ovvero Pincio, Polizia Locale, Polizia di Stato, i volontari Uisp, ProCiv, Anppe, Vigili Urbani in Pensione, Csp, Iis Marconi. Tutti hanno garantito la sicurezza dei partecipanti per tutto il percorso insieme a Capitaneria di Porto, Port Mobility, Pas, Autorità Portuale, Dogane e Seport», la conclusione dalla Uisp.