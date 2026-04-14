Sagra del Carciofo, molte ombre e poche luci per Ladispoli • Terzo Binario News

Dai racconti di Ladispoli Sostenibile, Fabio Picchioni e Valerio Valentini emerge l’incapacità della cittadina di accogliere migliaia di persone contemporaneamente: sporcizia e disorganizzazione hanno paralizzato i cittadini

La Sagra del Carciofo è stata sì un successo di partecipazione, si presenza e probabilmente si affari perché coloro che hanno un’attività commerciale. L’altra faccia della medaglia è una cittadina che non è in grado di ospitare tutte le migliaia di persone contemporaneamente perché la conseguenza di questo passaggio è rimasta in capo ai cittadini.

A documentare quanto accaduto, ovvero l’altra faccia della Sagra, quella che dovrebbe portare benefici e che invece fa ricadere le conseguenze sugli abitanti oltre ai vari commenti social, sono stati Ladispoli Sostenibile, Fabio Picchioni e Valerio Valentini dell’omonimo negozio di ottica. I primi hanno presentato un’analisi di quanto accaduto nel bene – poco – e soprattutto nel male. Lo showman invece si è visto devastare la postazione con conseguenze annesse, infine davanti all’esercizio commerciale un carrello abbandonato.

Dice Ladispoli Sostenibile: “Questa mattina Tekneko stava ancora pulendo il lungomare perché la sporcizia è ancora tanta, ma tanta. Abbiamo constatato personalmente come la quantità di rifiuti che saranno tutti indifferenziati sia qualcosa di epico considerando il numero di persone venute. La spiaggia antistante l’arcobaleno paga un prezzo enorme in termini di sporcizia e plastica, un danno notevole se pensiamo che dopo la sagra deve essere restituita ai cittadini linda e immacolata. Il costo di queste pulizie è ripagato, noi lo speriamo ma verificheremo, dai costi che i commercianti hanno dovuto versare per l’occupazione del suolo pubblico

Ma i costi indiretti gravano su tutti i cittadini che vivono il resto dell’anno la città, i cassonetti sono ancora pieni zeppi di spazzatura, i giardini di via Ancona sono ancora oggi in una condizione degradata. Le pulizie straordinarie non possono durare una settimana, perché allora abbiamo un serio problema di come è stata organizzata e gestita la sagra”.

Queste invece le immagini postate dallo showman ladispolano Fabio Picchini, che aveva un postazione dedicata alla Sagra: “La security NO È ?…almeno era coperta dal Gazebo. Ma non è normale ! Una persona cosi per terra. Boh ! Sagra del carciofo Ladispoli.

Ecco dove ho trovato il gazebo di social live stamattina. Si sono portati via il banner davanti la consolle con scritto 73esima sagra del carciofo. TURISMO DI ELITÈ !”

Infine, Valerio Valentini: “Benvenuti al post sagra del carciofo. Il problema non è il comune. Siete voi.”