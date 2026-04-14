Il ciclismo "invade" il Parco della Legnara: domani a Cerveteri un grande evento targato Tirreno Bike e Assessorato allo Sport • Terzo Binario News

Un evento unico dedicato ai ragazzi e alla bicicletta: a realizzarlo, la Tirreno Bike di Cristiano D’Annunzio, che domani, mercoledì 15 aprile per l’intera giornata è pronta ad “invadere” il Parco della Legnara con i bambini dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena al mattino e con tantissimi atleti nel pomeriggio, che gareggeranno per qualificarsi alla fase finale di Viareggio fissata per il giugno prossimo. L’evento, è patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri.

“Ringrazio Cristiano per aver organizzato questo appuntamento all’interno della nostra città – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – con lui c’è un rapporto solido, di grande collaborazione: non posso che complimentarmi con lui e con tutto il mondo della Tirreno Bike per il grande lavoro che quotidianamente svolge nel promuovere lo sport e uno stile di vita sano soprattutto tra i giovani. In questi anni con la sua realtà ha portato Cerveteri anche a brillanti risultati in ambito regionale e nazionale: un vanto per lo sport della nostra città davvero encomiabile”.

“Domani – conclude Parroccini – il Parco della Legnara si trasformerà in un vero e proprio paradiso del ciclismo: sarà davvero bello vedere così tanti atleti impegnati nello sport”