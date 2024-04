Cinque giovanissimi del Ladispoli in prova con la Ternana in Serie B • Terzo Binario News

Un classe 2008, due 2009 e due 2010 in prova in terra umbra

“Grazie al continuo lavoro del Direttore Sportivo Daniele Bencini, molti ragazzi del settore giovanile rossoblu sono stati convocati per uno stage in terra umbra, in una squadra professionistica militante in serie B, come la Ternana

Apostoli Alessandro classe 2008

Guida Massimo e Girau Federico classe 2009

Rosalba Morgan e Croce Daniele classe 2010

Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi e auguriamo a molti altri in futuro di poter partecipare a questo genere di iniziative, che sono quello per cui lavoriamo costantemente. Forza Ladispoli”

A renderlo noto è la pagina Facebook della società del Ladispoli