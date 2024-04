Il Santa Severa Futsal retrocede in C2 • Terzo Binario News

Perso lo spareggio-salvezza con lo Sporting Santos per 6-3, capitan Gaone: «Troppi addii in corsa, speriamo nel ripescaggio»

Il Santa Severa Futsal è retrocesso in C2.

I neroverdi hanno perso il play-out che si è disputato al Trastevere Stadium contro lo Sporting Santos per 6-3 e dunque, dopo appena un stagione, cono costretti a tornare nella categoria inferiore.

Delusione certo, ma il campionato è stato un’agonia perché i santaseverini son sempre rimasti nelle zone bassissime della classifica e già il fatto stesso di aver conquistato lo spareggio-salvezza è stato un mezzo miracolo.

Infatti, è stato possibile al successo di Aranova dell’ultima giornata, che ha consentito il sorpasso in extremis sulla Virtus Anguillara. Quest’anno la retrocessione diretta in C2 era una, con la Spes Poggio Fidoni che ritirandosi ha lasciato la battaglia.

Gli angullarini sono finiti nella serie inferiore condannati dal distacco sulla Futsal Civitavecchia mentre l’unico spareggio disputatosi è stato proprio quello fra romani e neroverdi.

«È un dispiacere enorme – ammette il capitano del Santa Severa Jeanpier Gaone – aver perso la categoria così. Certo sapevamo che potesse andasse male ma fino all’ultimo abbiamo sperato di farcela». Lui stesso racconta i momenti topici della gara: «Credo che il Santos fosse al nostro livello e sul sintetico di Trastevere abbiamo giocato bene. A fine primo tempo però eravamo 3-0 per loro quando Manuel Morra ha trovato il punto del 3-1. Siamo ripartiti forte trovando il 3-2 con Matteo Tiberi, approfittando di un’espulsione contro i romani. In quel momento si è decisa la gara perché subito dopo hanno trovato il 4-2 loro. Eravamo nel nostro momento migliore e siamo stati costretti a giocare con il portiere di movimento. È arrivato il 5-2 ma abbiamo continuato a provarci e in contropiede hanno fatto 6-2 prima che segnassi io il 6-3 definitivo. Il loro portiere devo dire è stato bravo nei momenti decisivi». Gaone poi traccia una disamina della stagione: «Si era iniziato con una rosa più completa di quella che ha finito, sono andati via giocatori importanti a metà stagione come Patrizio Maggi e questo ha destabilizzato il gruppo. Devo dire che chi c’era ha dato tutto cercando di fare il possibile ma il morale è rimasto basso. Le dimissioni di Vincenzo Di Gabriele e l’arrivo di David Delluniversità hanno dato una scossa però noi salendo di categoria ci siamo indeboliti». In ultimo, le prospettive di squadra e personali: «Ci sarà la rivoluzione per ripartire da zero. Vorremmo disputare ancora la C1 tramite ripescaggio ma devono esserci i presupposti. Non voglio ripetere un’annata così. Io continuerei nonostante i dolori egli acciacchi ma per giocare devo stare bene fisicamente. Dove? Sempre qui al Santa Severa», la conclusione di Jeanpier Gaone.

In ultimo, il commento della dirigenza neroverde: «Per quanto riguarda la partita del play out di sabato scorso con il Santos, la gara è stata ben giocata, i ragazzi hanno messo tutto dal primo all’ultimo minuto, purtroppo però gli episodi ci hanno condannato. Per quanto riguarda la stagione, possiamo solo che fare i complimenti ai ragazzi che sono rimasti con noi fino alla fine, dando tutto, nonostante le tante difficoltà incontrate durante tutto l’anno. È stato un percorso, sicuramente negativo, dove un po’ tutti abbiamo commesso degli errori, adesso è il momento di analizzare la stagione e ripartire in vista della prossima».