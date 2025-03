Vittime del Covid, il Sindaco Gubetti: "Rendiamo omaggio a chi non c'è più e ringraziamo chi non si è mai fermato" • Terzo Binario News

Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, ha deposto un omaggio floreale a nome della cittadinanza di Cerveteri alla targa posta al Cimitero dei Vignali in memoria delle vittime del Covid

18 marzo: Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19

Cinque anni fa, le immagini dei camion militari che portavano via le bare da Bergamo hanno segnato profondamente la nostra storia. Una ferita che resta viva nel cuore del nostro Paese e del mondo intero.

Oggi, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, rendiamo omaggio a tutte le donne e gli uomini che ci hanno lasciato troppo presto. Ci stringiamo alle loro famiglie, agli amici e a chi ha vissuto il dolore della perdita.

Ma un pensiero di immensa gratitudine lo rivolgo anche a chi in quei mesi difficili non si è mai fermato. Nonostante la paura di essere a sua volta contagiato, da un virus ancora sconosciuto e rapido, sono in tanti che non hanno smesso nemmeno per un istante di mettersi al servizio della comunità. Gli infermieri e tutto il personale sanitario, le Forze dell’Ordine e le realtà di volontariato tra cui ovviamente il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, i funzionari comunali, i titolari delle attività rimaste aperte, come i dipendenti dei supermercati, gli impiegati delle poste e delle banche, gli operatori ecologici e tutti, tutti ma davvero tutti coloro che hanno fatto sì che Cerveteri e l’Italia si sentissero meno sole durante il lockdown e nei mesi successivi. Grazie ancora di cuore!

Il ricordo di quei giorni difficili ci spinge a costruire un futuro più solidale e consapevole, senza dimenticare il valore della vita e della comunità.

Lo dichiara il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti