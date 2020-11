Vigna Stelluti: al via domani i lavori di ripristino stradale dopo bonifica rete idrica - Terzo Binario News

Lunedì 9 novembre l’impresa incaricata da Acea inizierà i lavori di ripristino definitivo dell’intera sede stradale nelle aree oggetto, a partire da luglio, di un intervento di bonifica della rete idrica. Questo quanto riferito da Stefano Simonelli, presidente del Municipio XV. Nello specifico, via di Vigna Selluti, da via Napoleone Colajanni a Piazza dei Giuochi Delfici, via Nemea (fino a via del Nuoto), piazza dei Giuochi Delfici e via Apollo Pizio.

I lavori, che saranno conclusi entro il 28 novembre, seguiranno il seguente cronoprogramma:

· 9 novembre – 13 novembre

Via di Vigna Stelluti (dal civico 26 ,circa 15 metri prima via Napoleone Colajanni, fino a Piazza dei Giuochi Delfici);

· 10 novembre – 18 novembre

Piazza dei Giuochi Delfici;

· 14 novembre – 22 novembre

Via Nemea, da Piazza dei Giuochi Delfici a Via degli Orti della Farnesina;

· 15 novembre– 26 novembre

Via Nemea, da Via degli Orti della Farnesina A Via del Nuoto;

· 21 novembre– 28 novembre

Via Apollo Pizio, da via Nemea a via del Podismo.

“I lavori verranno effettuati in orario diurno. Saranno emesse apposite discipline provvisorie di traffico che prevederanno, nelle aree interessate dai lavori e per i tempo utile ad effettuare i medesimi nel rispetto del cronoprogramma”. Ovvero:

· il divieto di sosta 0-24 con zona rimozione;

· limite di velocità a 30 km;

· (dove necessario) senso di marcia alternato regolato da movieri o impianto semaforico mobile.

Non sono previste modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici.