Via di Torrevecchia: avanti i lavori Acea per il rifacimento della rete fognaria - Terzo Binario News

“Oggi in Commissione Lavori pubblici abbiamo invitato Acea per fare un punto della situazione sui lavori di sostituzione della fognatura che passa sotto Via di Torrevecchia. È da lungo tempo che questa fognatura costituisce un problema per tutto il quartiere: il deterioramento della volta in mattoncini della fognatura negli ultimi 10 anni ha provocato numerose voragini con conseguenti improvvise chiusure al traffico di parti più o meno grandi della via”. Così Alessandro Volpi, consigliere del M5S nel Municipio XIV e presidente della locale commissione Lavori pubblici.

“Era doveroso provvedere con un intervento esteso su tutto il tratto. Come Municipio XIV abbiamo quindi richiesto una serie di video-ispezioni con le quali sono state individuate numerose criticità in molti tratti della fognatura, molte di più di quanto preventivato da Acea stessa. I lavori degli scorsi mesi hanno interessato il tratto tra via dei Cristofori e via Giuseppe Girolami con il rifacimento e messa in sicurezza di 280 metri di fognatura”.

“Oggi Acea ha avviato la seconda parte dei lavori tra via Moneglia e via Bellingeri.In questo tratto se possibile la situazione è ancora peggiore rispetto a quanto riscontrato finora. La fognatura è infatti composta completamente da elementi molto vecchi: blocchi di tufo e pietre nella parte inferiore e mattoncini nella parte superiore che in molti punti presentano gravi segni di deterioramento.

Dovrà essere completamente sostituita per un totale di 350 metri”.

“È un intervento che oltre ad essere consistente dal punto di vista dei metri da sostituire è reso complesso anche dalla profondità notevole, in media 5,50 metri, di scorrimento della fogna. Per ragioni di sicurezza a tale profondità non è possibile effettuare dei lavori in notturna. Acea ha preventivato per questo ultimo tratto una durata del cantiere di 70 giorni lavorativi”.

“Gli impianti fognanti sono un elemento essenziale dei pubblici servizi, purtroppo nel corso degli anni non sempre è stata effettuata un’ottimale manutenzione e una programmazione in grado di garantire il loro rinnovamento progressivo. Via di Torrevecchia è senza dubbio l’emblema di questa problematica, ci siamo trovati a dover completamente sostituire in poco tempo oltre mezzo chilometro di una fognatura che si stava letteralmente sbriciolando. Ci saranno purtroppo dei disagi per tutti i cittadini, ma per lo meno con questi lavori risolveremo per molti anni a venire la problematica della fognatura”.