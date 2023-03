Via alla bonifica di Valle Semplice a Santa Marinella • Terzo Binario News

“Iniziati i lavori di bonifica del fosso di Valle Semplice – ha affermato con soddisfazione il sindaco Pietro Tidei – e dopo oltre 20 anni finalmente questa amministrazione può rispondere alle esigenze dei residenti che più volte hanno destato preoccupazione segnalando la forte crescita spontanea di piante, canneti e arbusti che negli anni hanno occluso tutta la sezione dell’alveo del fosso.

L’impresa vincitrice del bando ha avviato la pulizia e la bonifica nella parte bassa del fosso, ovvero in quelle aree che circondano le abitazioni.

Con un importo di circa 400 mila euro, sarà possibile provvedere ad uno sfalcio a mezzo meccanico pesante che comprenderà la pulizia di tutto l’alveo del fosso, la rimozione di tutti i detriti presenti al suo interno e il rifacimento del muro in parte pericolante.

Quest’ultimo sarà eseguito non appena la ditta che ha presentato il progetto al genio civile per l’autorizzazione sismica riceverà tutti i permessi. Salvo imprevisti, il grande intervento di bonifica ambientale con opere importanti potrebbe terminare entro l’estate. Inoltre il passo successivo sarà il ripristino del tratto del fosso che porta al mare.

Un’opera davvero importante per la cittadinanza in quanto andremo a risolvere una problematica sollevata dai residenti che hanno spesso reclamato erbe infestanti, vegetazione alta e inaccessibilità anche alle aree giardinate esterne.

Ora possiamo dire – ha concluso il primo cittadino – che il fosso di Valle Semplice subirà un intervento radicale non solo di risistemazione dell’alveo per il convogliamento e lo smaltimento delle acque ma soprattutto per una bonifica ambientale inerente tutte le aree urbane delle abitazioni circostanti”.

Il sindaco Avv. Pietro Tidei