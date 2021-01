Vetri in frantumi a Cerveteri: il furto fallisce, i danni restano - Terzo Binario News

Il tentativo è avvenuto fra largo Passarelli e via Italo Chirieletti

Vetro in frantumi per cercare di frugare nella vettura ma il tentativo di colpo fallisce. Succede a Cerveteri, fra largo Passarelli e via Italo Chirieletti.

Un post sui social, con tanto di foto, dimostra quanto è avvenuto.

“Parcheggio largo passarelli su via italo chirieletti tentativo di furto non riuscito qualcuno li ha disturbati e sono scappati via. Girano per Cerveteri ladri di auto”.