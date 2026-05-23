"Vetralla fiori e sapori", mostra mercato nel weekend di fine maggio • Terzo Binario News

Dopo il successo dello scorso anno, 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐢𝐧 𝐒𝐜𝐞𝐧𝐚 torna a curare la seconda edizione della mostra mercato 𝐕𝐞𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐬𝐚𝐩𝐨𝐫𝐢, nella splendida città di 𝐕𝐞𝐭𝐫𝐚𝐥𝐥𝐚, in provincia di Viterbo, nel cuore della Tuscia, sulla Via Francigena.

Questo evento, ad ingresso libero, si svolgerà nella 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 “𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐨𝐧𝐢𝐜𝐚” in concomitanza con i festeggiamenti della patrona locale, la Madonna del Carmelo e sarà occasione per incontrare tanti espositori di piante rare, artigianato, aziende locali, prodotti per il benessere, per assaggiare i cibi che proporranno in villa i food truck, ma anche per conoscere Vetralla, i suoi scorci, la sua cucina e la sua gente.

Vi aspettiamo nel weekend 𝟑𝟎 𝐞 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎, anche con i vostri cagnolini al guinzaglio. Intorno alla villa ci sono svariati centri commerciali con ampi parcheggi e vi aiuteremo, se ne avrete bisogno, a portare le piante fino alla macchina.

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